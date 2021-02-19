



Чому школярки випили таблетки? - 19.02.2021 14:50

Школярки в Умані отруїлися таблетками в приміщенні школи, щоб привернути до себе увагу.

Про це повідомили в поліції Черкаської області, інформує Хвиля з посиланням на Про все.

Прес-секретар черкаської поліції Зоя Вовк зазначила, що одна з дівчат є проблемною, вона не знаходить розуміння в сім'ї. Інша дівчина також вважає, що отримує від рідних мало уваги.

«Тому таким чином вони вирішили привернути до себе увагу. До того ж, тут ще й має місце нерозділене кохання », - розповіли в поліції.

Директор школи Тетяна Глущук зазначила, що препарат «Дротаверин» дівчинки принесли в школу. «Після 4-го уроку, хвилин 5 побувши в класі, вийшли на перерву. Через півгодини однієї стало погано. Двічі просилася вийти. Вчителька відправила до медсестри. Медпрацівник виявила, що дівчинка має високий тиск і подзвонила батькам. Ті сказали, що таке у неї буває. Прийшли і забрали її », - розповіла директор.

За її словами, другу восьмикласницю забрали її подруги. Медсестра сказала, що симптоми схожі на отруєнням медпрепаратами.

«Виявилося, що одна з дівчат разом з батьками напередодні дивилися сюжет про отруєння дітей в Київській області. Обидві школярки вчаться в паралельних класах. Незадовго до отруєння серед учнів ще й проводили роз'яснення після випадку в Боярці. Підлітки хотіли спробувати, що буде від прийому 10 таблеток », - розповіла директор школи.

В Уманській дитячій лікарні поінформували, що підлітки перебувають в стані середньої тяжкості, їм надається необхідна допомога.

Нагадаємо, правоохоронці розповіли подробиці смертельного отруєння школярки таблетками в місті Боярка Київської області. Після опитування свідків з'ясувалося, що дві учениці ліцею «Гармонія» пропусти майже цілий урок. Однокласниці знайшли дівчаток в туалеті в несвідомому стані. Школярки купили таблетки «Дротаверин» (аналог «Но-шпи») в сусідній аптеці. «Вони повернулися в школу, і пішли в туалет приймати ці таблетки. Коли вживали останню таблетку, написали повідомлення своїм однокласницям про те, що вони вживають сорокову таблетку, після цього однокласниці підбігли до приміщення туалету і знайшли там дівчаток. Одна вже втратила свідомість і медики після того, як приїхали, констатували її смерть. Друга ще була у свідомості, але у важкому стані », - розповіли в поліції. На смертельний експеримент підлітки зважилися, подивившись челлендж в популярній соціальній мережі - «випий сорок таблеток і подивися, що буде».

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