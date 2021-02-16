Біткоін у 2021 році: прогноз курсу- 16.02.2021 15:24
Криптовалюта знову в моді: що слід чекати в новому році
Вкладати гроші в криптовалюта - одна з останніх тенденцій в світовому бізнесі та економіці. Передбачити зростання і падіння «нереальних» грошей буває досить складно, однак біржові брокери, аналізуючи великі обсяги даних, іноді здатні достовірно спрогнозувати, коли ж купувати і продавати їх буде найвигідніше.
Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, ZCash
Bitcoin
Біткоіни (BTC) - перша і головна криптовалюта в Інтернеті. Зростання і падіння його курсу безпосередньо впливають на всі інші, будь то Ethereum, Ripple або EOS. Основний спосіб розбагатіти з його допомогою - покупка і продаж. Досвідчені трейдери за вдалі угоди виручають до декількох мільйонів доларів. Якщо починати торгувати біткоіни зараз, через десять років можна обзавестися мільярдними статками. І хоча подібний вид заробітку все ж пов'язаний з певними ризиками і хвилюваннями, головне пам'ятати: робити різкі рухи при коливаннях ринку не можна.
За прогнозами фахівців у 2021 році біткоіни очікує зростання в січні і лютому на 9%, після чого до кінця року очікується його планомірний спад. У зв'язку з подіями, які очікуються, є припущення, що у вересні буде спостерігатися його різкий стрибок до 16%. Однак це єдине збільшення курсу посеред року.
Передбачається, що в січні 2021 р мінімальний курс становитиме $ 11 464, а максимальний досягне $ 13 190. Грудневий же прогноз трохи менше райдужний: в кінці року мінімальна ціна опуститься до $ 6710, а максимум буде коливатися в межах $ 8329. Біткоін у 2021 році: прогноз курсу
Свого піку біткоіни може досягти в лютому 2021 г. Його максимум може скласти $ 40 702. А ось в листопаді 2021 р він може опуститься «нижче плінтуса» - до $ 6240 за одиницю.
Вигідно купувати біткоіни можна протягом практично всього року - особливо в листопаді і під зимові свята. А ось січень і лютий можуть стати по-справжньому грошовими місяцями для тих, хто почне їм торгувати на біржі. Біткоін у 2021 році: прогноз курсу
Ethereum
Сам біткоіни сильно впливає на коливання інших видів криптовалюта: Ethereum (EHT), Ripple, Eos, Carnado та інших. Слідом за зростанням BTС, підтягується і ETH - друга за популярністю валюта. У січні її курс може збільшитися на 10% і скласти $ 212. А в грудні 2021 г.курс ETH може досягти мінімуму за рік: $ 78 за одиницю. EOS також впевнено тримає свої позиції: згідно з думкою експертів, до кінця січня вартість його зросте до $ 50.
Litecoin
Litecoin трохи не встигає за своїми побратимами: максимальна вартість за одиницю може бути встановлена в березні 2021. Значення складе $ 91. Серйозне зниження курсу валюти буде традиційно спостерігатися до листопада: Litecoin може опуститися до $ 20.
Monero
А ось у Monero справи йтимуть трішки краще: відсоток його зростання за січень і лютий 2021 може досягти 13%. Стеля за зиму для нього складе $ 94, після чого протягом усього року він буде також планомірно знижуватися. Листопад для цієї валюти виявиться місяцем мінімуму: курс Monero опуститься до 30,6 $.
ZCash
ZCash, останнім часом набирає обертів, отримає стрибок не тільки в зимові місяці, але і в осінні: у вересні його значення піднімуться на 10%. Незважаючи на це, досягнення максимального курсу очікується саме в лютому - $ 63,5.
Інші криптовалюти
З тих криптовалюта, чиє значення поки що не перевищує $ 1, в 2021 році можуть показати зростання:
Ripple (максимум $ 0,31, мінімум $ 0,11),
Tron (максимум $ 0,16, мінімум $ 0,11),
Binance coin (максимум $ 0,0019, мінімум $ 0,00021),
Iota (максимум $ 0,49, мінімум $ 0,15),
Stellar (максимум $ 0,063, мінімум $ 0,022).
Біткоін у 2021 році: прогноз курсу
Ризики, пов'язані з криптовалютою
На курс криптовалюта впливає безліч факторів: будь то створення нових технологічних майданчиків, які приваблюють своєю вигідністю інвесторів, або хвилювання на біржі. Це політичні новини, технологічні винаходи, вплив ЗМІ, лідерів думок, хакерські атаки і багато іншого. Але так відбувається з будь-якою валютою, будь то долар або євро. Це норма для валют. Настрій мас може збити будь-які плани, тому дуже важливо не йти за натовпом.
Кріптоденьгі зберігаються на гаманцях в мережі, тому необхідно дотримуватися конфіденційності даних для доступу до нього. Інакше відновити стан буде вже неможливо, а шахраї просто наживуться на чужих працях.
Торгувати криптовалюта краще на свої гроші або з мінімальним кредитним позикою. У разі провалу існує серйозна загроза втратити своїх грошей і заборгувати брокерам.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 08.02.2021 13:33
- 07.02.2021 17:53
- 07.02.2021 13:55
- 05.02.2021 14:50
- 04.02.2021 14:00
- 03.02.2021 15:11
- 01.02.2021 14:17
- 25.01.2021 11:31
- 21.01.2021 16:45
- 21.01.2021 16:02