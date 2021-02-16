



Біткоін у 2021 році: прогноз курсу - 16.02.2021 15:24

Криптовалюта знову в моді: що слід чекати в новому році

Вкладати гроші в криптовалюта - одна з останніх тенденцій в світовому бізнесі та економіці. Передбачити зростання і падіння «нереальних» грошей буває досить складно, однак біржові брокери, аналізуючи великі обсяги даних, іноді здатні достовірно спрогнозувати, коли ж купувати і продавати їх буде найвигідніше.

Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, ZCash

Bitcoin

Біткоіни (BTC) - перша і головна криптовалюта в Інтернеті. Зростання і падіння його курсу безпосередньо впливають на всі інші, будь то Ethereum, Ripple або EOS. Основний спосіб розбагатіти з його допомогою - покупка і продаж. Досвідчені трейдери за вдалі угоди виручають до декількох мільйонів доларів. Якщо починати торгувати біткоіни зараз, через десять років можна обзавестися мільярдними статками. І хоча подібний вид заробітку все ж пов'язаний з певними ризиками і хвилюваннями, головне пам'ятати: робити різкі рухи при коливаннях ринку не можна.

За прогнозами фахівців у 2021 році біткоіни очікує зростання в січні і лютому на 9%, після чого до кінця року очікується його планомірний спад. У зв'язку з подіями, які очікуються, є припущення, що у вересні буде спостерігатися його різкий стрибок до 16%. Однак це єдине збільшення курсу посеред року.

Передбачається, що в січні 2021 р мінімальний курс становитиме $ 11 464, а максимальний досягне $ 13 190. Грудневий же прогноз трохи менше райдужний: в кінці року мінімальна ціна опуститься до $ 6710, а максимум буде коливатися в межах $ 8329. Біткоін у 2021 році: прогноз курсу

Свого піку біткоіни може досягти в лютому 2021 г. Його максимум може скласти $ 40 702. А ось в листопаді 2021 р він може опуститься «нижче плінтуса» - до $ 6240 за одиницю.

Вигідно купувати біткоіни можна протягом практично всього року - особливо в листопаді і під зимові свята. А ось січень і лютий можуть стати по-справжньому грошовими місяцями для тих, хто почне їм торгувати на біржі. Біткоін у 2021 році: прогноз курсу

Ethereum

Сам біткоіни сильно впливає на коливання інших видів криптовалюта: Ethereum (EHT), Ripple, Eos, Carnado та інших. Слідом за зростанням BTС, підтягується і ETH - друга за популярністю валюта. У січні її курс може збільшитися на 10% і скласти $ 212. А в грудні 2021 г.курс ETH може досягти мінімуму за рік: $ 78 за одиницю. EOS також впевнено тримає свої позиції: згідно з думкою експертів, до кінця січня вартість його зросте до $ 50.

Litecoin

Litecoin трохи не встигає за своїми побратимами: максимальна вартість за одиницю може бути встановлена ​​в березні 2021. Значення складе $ 91. Серйозне зниження курсу валюти буде традиційно спостерігатися до листопада: Litecoin може опуститися до $ 20.

Monero

А ось у Monero справи йтимуть трішки краще: відсоток його зростання за січень і лютий 2021 може досягти 13%. Стеля за зиму для нього складе $ 94, після чого протягом усього року він буде також планомірно знижуватися. Листопад для цієї валюти виявиться місяцем мінімуму: курс Monero опуститься до 30,6 $.

ZCash

ZCash, останнім часом набирає обертів, отримає стрибок не тільки в зимові місяці, але і в осінні: у вересні його значення піднімуться на 10%. Незважаючи на це, досягнення максимального курсу очікується саме в лютому - $ 63,5.

Інші криптовалюти

З тих криптовалюта, чиє значення поки що не перевищує $ 1, в 2021 році можуть показати зростання:

Ripple (максимум $ 0,31, мінімум $ 0,11),

Tron (максимум $ 0,16, мінімум $ 0,11),

Binance coin (максимум $ 0,0019, мінімум $ 0,00021),

Iota (максимум $ 0,49, мінімум $ 0,15),

Stellar (максимум $ 0,063, мінімум $ 0,022).

Біткоін у 2021 році: прогноз курсу

Ризики, пов'язані з криптовалютою

На курс криптовалюта впливає безліч факторів: будь то створення нових технологічних майданчиків, які приваблюють своєю вигідністю інвесторів, або хвилювання на біржі. Це політичні новини, технологічні винаходи, вплив ЗМІ, лідерів думок, хакерські атаки і багато іншого. Але так відбувається з будь-якою валютою, будь то долар або євро. Це норма для валют. Настрій мас може збити будь-які плани, тому дуже важливо не йти за натовпом.

Кріптоденьгі зберігаються на гаманцях в мережі, тому необхідно дотримуватися конфіденційності даних для доступу до нього. Інакше відновити стан буде вже неможливо, а шахраї просто наживуться на чужих працях.

Торгувати криптовалюта краще на свої гроші або з мінімальним кредитним позикою. У разі провалу існує серйозна загроза втратити своїх грошей і заборгувати брокерам.

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