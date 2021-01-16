



У Чернівцях в торговому центрі Майдан прогримів потужний вибух. ФОТО - 07.02.2021 17:53

У Чернівцях в торговому центрі прогримів потужний вибух, людей терміново евакуювали

В одному з ТЦ в Чернівцях 7 лютого 2021 року прогримів потужний вибух. У соціальних мережах і Telegram-каналах публікують фотографії з місця події. З'явилися перші подробиці вибуху.

Повідомляється, що подія відбулася в ТЦ під назвою "Майдан". Один із співробітників рятувальних служб заявив, що постраждалих і загиблих не було. Основний удар припав на третій поверх будівлі.

Точну причину вибуху не називають, однак існує припущення, що всередині ТЦ міг вибухнути балон з газом. В результаті НП вікна в торговому центрі були розбиті, також пошкоджено декілька поверхів. На місці події працюють не тільки співробітники правоохоронних органів, а й пожежні і газова служба.

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