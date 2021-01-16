У Чернівцях в торговому центрі Майдан прогримів потужний вибух. ФОТО- 07.02.2021 17:53
У Чернівцях в торговому центрі прогримів потужний вибух, людей терміново евакуювали
В одному з ТЦ в Чернівцях 7 лютого 2021 року прогримів потужний вибух. У соціальних мережах і Telegram-каналах публікують фотографії з місця події. З'явилися перші подробиці вибуху.
Повідомляється, що подія відбулася в ТЦ під назвою "Майдан". Один із співробітників рятувальних служб заявив, що постраждалих і загиблих не було. Основний удар припав на третій поверх будівлі.
Точну причину вибуху не називають, однак існує припущення, що всередині ТЦ міг вибухнути балон з газом. В результаті НП вікна в торговому центрі були розбиті, також пошкоджено декілька поверхів. На місці події працюють не тільки співробітники правоохоронних органів, а й пожежні і газова служба.
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