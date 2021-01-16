



Рейтинг Президента В. Зеленського падає. Чому? Відповідь експерта М. Погребінського - 04.02.2021 14:00

Українська опозиція ініціює процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського. Приводом стали запроваджені ним санкції проти трьох опозиційних телеканалів, відкрито критикували главу держави і його політику. У минулому ці канали вже намагалися закрити, на журналістів регулярно - і безкарно - нападали радикали, але критика Зеленського тривала. Тепер Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України ухвалив, що вони поширюють російську пропаганду. Це рішення вже гаряче підтримали в США, але на Україні воно спровокувало нову хвилю критики і чергове падіння рейтингів президента. Чи є у Зеленського шанси втриматися на посаді в настільки непростій ситуації? І яку роль в цій історії відіграє Вашингтон? На ці та інші питання «Ленте.ру» відповів Михайло Погребинський - український політолог, колишній радник президентів Леоніда Кучми і головного опозиціонера України Віктора Медведчука.

Чим пояснюється рішення Зеленського заблокувати три головних опозиційних телеканалу України?

Михайло Погребинський: Є кілька причин. Раніше президент постійно розповідав, що виступає за свободу слова і ніякі опозиційні телеканали НЕ буде гнобити. Але це було давно. Останнім часом Зеленський не раз заявляв, що він незадоволений роботою цих трьох каналів, пов'язаних з партією «Опозиційна платформа - За життя». Це закриті сьогодні «112 Україна», ZIK і NewsOne. Більш того, навіть його батько якось говорив, що журналісти цькують синочка. Зеленський ображений на ці телеканали. Вони розповідають, як він неадекватно, некомпетентно керує Україною.

Крім того, протягом останніх місяців падає рейтинг «Слуги народу» і самого Зеленського. Причому рейтинг партії обвальний, останні опитування поставили її на четверте місце. Якщо два місяці тому їх підтримували близько 20 відсотків виборців, то зараз - 11 відсотків. На першому місці - партія Віктора Медведчука «Опозиційна платформа - За життя», яку умовно вважають проросійською.

А насправді?

Правильніше її називати «партією миру» від опозиції по відношенню до «партії війни», яку умовно очолює Петро Порошенко. До неї примикає і велика частина правлячої еліти. Зеленського турбує, що у Медведчука є ресурс, яким він просуває свою політичну силу і себе особисто. Три заблокованих інформаційних ресурсу по рейтингу слабкіше, ніж основні українські телеканали.

Але останні показують серіали, концерти та інші розважальні передачі, тоді як «112 Україна», ZIK і NewsOne - це виключно інформаційні канали. На них 24 години на добу показує новини, аналітику, виступають експерти і так далі. Їх дивляться мільйони українських громадян. Багато хто звик до деяких політичних шоу і певним коментаторам. Якщо скласти рейтинг всіх трьох заблокованих каналів, то вони номер один в інформаційному полі. Ясно, що люди відчують їх відсутність.

США підтримали рішення Зеленського. Яке відношення зіграв в цій ситуації американський чинник?

Дійсно, ще одна причина - вплив США.

Посольство США демонстративно показує, що управляє керівництвом України. Американці навіть не дбають про те, що це виглядає як приниження

Зовсім недавно тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін зустрічалася з секретарем РНБО Олексієм Даниловим, опублікувала фотографію з ним. На наступний день Україна несподівано вводить санкції проти китайських інвесторів в «Мотор Січ». Потім виявилося, що це в принципі один з найбільших іноземних інвесторів в українську економіку, тобто ці обмеження суперечать інтересам країни.

Посольство США вже неодноразово давало зрозуміти, що воно незадоволене діяльністю опозиційних телеканалів на Україні. Там дозволяють собі розповідати про те, що Україна нібито знаходиться під зовнішнім управлінням. Це той самий випадок, коли США безпосередньо не називали, але американці взяли це на свій рахунок. Вони заявляють, що Сполучені Штати лише допомагають проводити реформи, захищають від «російської агресії» і так далі. Це було демонстративно показано. Закриття телеканалів йде в цілому ряді подій.

Що це за ряд?

На початку січня в США були введені санкції проти семи громадян України за нібито втручання в президентські вибори 2020 року. Один з потрапили під обмеження - депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу» Олександр Дубинський. В результаті Зеленського змусили виключити його з парламентської фракції. Виявлялося досить серйозний тиск на «слуг», щоб вони зібрали необхідну кількість голосів для цього. На підставі тільки лише санкцій проти Дубинського, введених Міністерством фінансів США. Ясно, звідки ноги ростуть.

Варто також згадати історію з російською вакциною «Супутник V». Спочатку міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив заяву, що влада розглядає всі варіанти вакцини. Потім він зустрівся з тимчасової повіреної США Христиною Квін - його ніби запросили. Вона сказала, що розмова була хорошою.

Незабаром посольство США офіційно оголосило, що Україна не стане вакцинувати своє населення російським препаратом. В результаті влада відмовилася від «Супутника V».

Зеленський на зустрічі з тимчасової повіреної США в справах України Христиною Квін

Зеленський на зустрічі з тимчасової повіреної США в справах України Христиною Квін

Фото: сторінка U.S. Embassy Kyiv Ukraine на Facebook

Більш того, спочатку говорили, що якщо якась із країн-членів Європейського союзу (ЄС) визнає можливість використання російської вакцини, тоді і ми будемо. Але кілька днів тому депутати Верховної Ради проголосували за внесення правки, яка забороняє закупівлю препарату у Росії за будь-яких обставин. І неважливо, ким вона буде використовуватися і хто її стане рекомендувати, хоч Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Тобто Зеленський, блокуючи телеканали, йде на свідому політичну боротьбу з опозицією? До такого не доходило навіть при Порошенко ...

Порошенко погрожував. Він посилав делегації від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення - чиновники проводили перевірки і виписували штрафи. Але щоб закривати телеканали - такого не було при Порошенко. Такого не було ні при якому українському президентові, Зеленський перший.

Зрозуміло чому - слабкий президент, жорстка команда. Та ще й рішення блокувати канали відповідає його побажанням - вони критикують його. Тут ще й американці попросили, як відмовити

Хіба ідеологічне «закручування гайок» і обмеження свободи слова відповідає курсу України в ЄС, про який не перестає говорити Зеленський?

Розмови про те, що ми повинні дотримуватися права людини, мають кордону. Поки в політиці України домінантою є стримування Росії, як і в США, і у Франції і Німеччині, можна закрити очі на те, як поводяться українські влади. Наприклад, на глорифікацію посібників нацистського режиму. На Україні поставлені сотні пам'ятників людям, які винні в загибелі десятків тисяч євреїв і поляків під час Великої Вітчизняної війни. Але навіть для поляків Росія більший ворог, ніж націоналісти, тому Польща теж закриває очі на державному рівні.

Так що і на блокування каналів Європейський союз закриє очі, як це вже відбувається в ситуації з русофобської політикою в прибалтійських республіках. Вони ж ігнорують дискримінаційну політику щодо російського населення і на українську ситуацію не будуть звертати уваги. Журналістські організації, напевно, зроблять заяву, що це неправильно. Звичайно, є авторитетна Венеціанська комісія (Європейська комісія за демократію через право). Кілька українських законів експерти визнавали невідповідними. Але вони все одно діють.

Зеленський - продовжувач традицій Порошенко. Опозиція оголосила про намір почати процес імпічменту президента. Як ви оцінюєте ці перспективи?

Я думаю, що це технологічний хід. Медведчук віддає собі звіт в тому, що реалізувати процедуру імпічменту неможливо. Але як інструмент політичної роботи це нормальний хід. Телеканали все одно блокують. Сьогодні вони ще продовжують мовлення на YouTube. Якщо і YouTube їх перекриє? Це ж теж американська платформа, їм напевно не подобається, що там говорять. Можуть заблокувати.

На Україні є телеканал «Рада» при парламенті. Його ніхто не дивиться, тому що інші інформаційні канали показують все найцікавіше, що відбувається у Верховній Раді. Зараз, можливо, частина аудиторії «112 Україна», ZIK і NewsOne почне дивитися телеканал «Рада». І вже там представники парламенту, можливо, стануть розповідати про те, що президент порушує законодавство, зобов'язання перед Радою Європи і так далі.

І використовують для цього тему імпічменту, зрозуміло.

Мої колеги звертають увагу на те, що своїм рішенням Зеленський легітимізував поява головного опозиціонера. Як в Росії, де Олексій Навальний (засновник ФБК - фонд включений Мін'юстом до реєстру організацій, що виконують функції іноземного агента - прим.ред.), був одним з багатьох, а тепер став головним опозиціонером, і ніхто з цим не сперечається. Подобається чи не подобається це, наприклад, Михайлу Ходорковському. Він його підтримує, діватися йому нікуди ... Хоча Зеленський виступив тільки проти каналів Медведчука. Але він не зачепив, скажімо, інформаційні ресурси Порошенко, а там дика антізеленская пропаганда ведеться - набирають якихось клоунів, які ображають президента.

Але виявляється, що реальна опозиція в Україні - це ті, хто не подобається американцям. А ті, хто подобається США, - вони нормальні. Ситуація ще раз показує, що Зеленський, як його представляли, не став анти-Порошенко. Він є його продовженням

Рейтинг Зеленського впав до рекордно низького рівня: в січні за нього готові були проголосувати лише 13,4 відсотка. Про що говорять ці цифри? Українці розчарувалися в молодому президентові?

У нього поки що все-таки зберігається рейтинг. Чи не 10 відсотків, а в районі 20 відсотків.

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