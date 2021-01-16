У Києві злодії пограбували квартиру гендиректора ZIK, NewsOne і «112 Україна»

- 07.02.2021 13:55
У Києві злодії пограбували квартиру гендиректора ZIK, NewsOne і «112 Україна»

У Києві злодії пограбували квартиру генерального директора медіахолдингу «Новини», в який входять заблоковані телеканали ZIK, NewsOne і «112 Україна», Олексія Семенова.

За наявною інформацією джерел видання, злодії проникли в квартиру продюсера в елітному житловому комплексі 6 лютого між 18 і 19 годинами. Їм вдалося забрати близько 120 тисяч доларів і коштовності на 180 тисяч доларів.

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти телеканалу «112 Україна» та регіональних каналів під його логотипом, а також ZIK і NewsOne. Після цього вони припинили мовлення. Персональні санкції також введені відносно депутата від партії «Опозиційна платформа - За життя» Тараса Козака, який є власником медіахолдингу «Новини».

Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що канали займалися інформаційним тероризмом і загрожували безпеці країни, будучи «інструментами пропаганди Кремля».

Глава політради ОТЗЖ Віктор Медведчук заявив про зачистку свободи слова «заокеанськими хазяями» Зеленського.

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