Загинуло 15 людей: горить Золотий час - пансіонат у Харкові

- 21.01.2021 16:02
Загинуло 15 людей: горить Золотий час - пансіонат у Харкові

У Харкові пожежні ліквідовують пожежу в будівлі, яка переобладнана під будинок престарілих. Про це повідомили в ГУ ГСЧС України.

21 січня о 15:03 на вулиці Нижня ГІЄВСЬКИЙ, 150Б, в двоповерховому житловому будинку, який переобладнаний під будинок престарілих, виникла пожежа на другому поверсі. Станом на 15:50 на місці пожежі виявлено тіла 15 осіб. 9 осіб врятовано - вони госпіталізовані в лікарні.

Площа пожежі становить 100 кв.м. До гасіння пожежі залучено 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Подія класифіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Пансионат Золотое время знаходиться на околиці Харкова. На сайті пансіоната вказано, що вартість проживання в будинку для літніх людей розраховується індивідуально. Частный дом престарелых «Золотое время»

+38 (097) 305-35-80, +38 (063) 803-15-90, ПН - ВС 24/7

Як повідомляють ЗМІ, вартість складала 6000 грн/місяць.

Пропонується гнучку вартість проживання в будинку для літніх людей на підставі індивідуальних потреб. Клієнт укладає договір, в якому прописується перелік зручностей, одержуваних в повній мірі під час проживання.

У приватному пансіонаті «Золотий час» постояльці отримують уважний і цілодобовий догляд. Тут є все, щоб людина в літньому віці отримував повноцінне харчування, гігієну, медичні заходи і дозвілля.
У доброзичливій і затишній обстановці люди не позбавлені спілкування, культурно-мистецьких заходів, смачного і корисного харчування, прогулянок на свіжому повітрі. Це прекрасний спосіб дати родичу повноцінну старість, коли немає можливості надати особистий догляд.

У базові послуги входить:

регулярна якісна прибирання;
свіжа постільна білизна та рушники;
ввічливий і турботливий персонал;
психологічна допомога;
організація збалансованого харчування;
цікаве дозвілля, тренінги, лекції та спілкування з однодумцями.
Таким чином, людина завжди заздалегідь знає, скільки коштує проживання в будинку для літніх людей і що входить в цю вартість. З нашим сервісом ви можете детальніше ознайомитися в розділі «Послуги».

Здійснюємо перевезення, якщо потрібно транспортування лежачих хворих або з обмеженими фізичними можливостями. Зв'язавшись з нами можна дізнатися скільки коштує доставити в будинок для людей похилого віку (ціна формується залежно від відстані і стану людини).

Безцінна турбота за старшим поколінням

Наші бабусі і дідусі вкладали в нас все життя тепло і турботу. Тому коли йдеться про заслуженому комфорті в літньому віці, наше завдання зробити все можливе, щоб людина не потребував ні в чому.

Тому в пансіонаті «Золотий час» створені всі умови - домашня обстановка, повноцінне смачне харчування, цікаве проведення часу. Ціна будинку престарілих в г. Харьков доступна і відповідає високій якості послуг. Постояльці отримують турботу і відхід від людей, які з великою повагою ставляться до віку.

 

Фото с сайта пансионат Золотое время:

Ключові слова: пансионат Золотое время Харьков, поожар в Золотом времени Харьков

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Найрезонансніші порушення при переміщенні цигарок та алкоголю через митний кордон України за 2020 рік За 2020 рік працівники Митниці виявили738 випадків порушень при переміщенні
- 21.01.2021 16:45
У Нових Бросківцях спіймали шахрая Поліція Сторожинеччини повідомила чоловіку про підозру у вчиненні шахрайства
- 20.01.2021 11:01
Хлопець пограв в сніжки біля пам'ятника і отримав ніж у спину від пенсіонерки У місті Ізмаїл Одеської області України чоловік пограв з сином в
- 16.01.2021 15:14
Китайська вакцина: що відомо? Китайські вакцини отримали схвалення з боку наукового співтовариства і важливих партнерів країни, що і
- 15.01.2021 11:31
Китайська вакцина від ковіда виявилася ефективною на 79% Перший китайський розробник вакцини від коронавируса нового типу - "Сінофарм" - відзвітував
- 15.01.2021 09:40
Слідчі буковинської поліції повідомили держслужбовцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди Правоохоронці Чернівецької області затримали посадовця обласного управління Держпраці, який отримав від
- 14.01.2021 15:10
За 2020 рік товарообіг України склав $103,4 млрд товарообіг України 2020 статистика
- 14.01.2021 11:15
Кофемашина Saeco выливает кофе в поддон, а не в чашку. В чем причина? Фото Иногда кофе варит нормально, и чаще тормозит варка кофе из молотого кофе.
- 13.01.2021 13:03
Зеленський запросив Маска на Україну після твіти про Королеві Маск відреагував на твіт «Роскосмосу». Держкорпорація нагадала, що
- 13.01.2021 11:54
Обзор казино (Украина), 3 лучших сайта для успешной игры в игровые автоматы Обзор лучших казино, которые принимают игроков Украины.
- 12.01.2021 12:37

Всі новини