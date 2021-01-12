



Загинуло 15 людей: горить Золотий час - пансіонат у Харкові - 21.01.2021 16:02

У Харкові пожежні ліквідовують пожежу в будівлі, яка переобладнана під будинок престарілих. Про це повідомили в ГУ ГСЧС України.

21 січня о 15:03 на вулиці Нижня ГІЄВСЬКИЙ, 150Б, в двоповерховому житловому будинку, який переобладнаний під будинок престарілих, виникла пожежа на другому поверсі. Станом на 15:50 на місці пожежі виявлено тіла 15 осіб. 9 осіб врятовано - вони госпіталізовані в лікарні.

Площа пожежі становить 100 кв.м. До гасіння пожежі залучено 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Подія класифіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Пансионат Золотое время знаходиться на околиці Харкова. На сайті пансіоната вказано, що вартість проживання в будинку для літніх людей розраховується індивідуально. Частный дом престарелых «Золотое время»

+38 (097) 305-35-80, +38 (063) 803-15-90, ПН - ВС 24/7

Як повідомляють ЗМІ, вартість складала 6000 грн/місяць.

Пропонується гнучку вартість проживання в будинку для літніх людей на підставі індивідуальних потреб. Клієнт укладає договір, в якому прописується перелік зручностей, одержуваних в повній мірі під час проживання.

У приватному пансіонаті «Золотий час» постояльці отримують уважний і цілодобовий догляд. Тут є все, щоб людина в літньому віці отримував повноцінне харчування, гігієну, медичні заходи і дозвілля.

У доброзичливій і затишній обстановці люди не позбавлені спілкування, культурно-мистецьких заходів, смачного і корисного харчування, прогулянок на свіжому повітрі. Це прекрасний спосіб дати родичу повноцінну старість, коли немає можливості надати особистий догляд.

У базові послуги входить:



регулярна якісна прибирання;

свіжа постільна білизна та рушники;

ввічливий і турботливий персонал;

психологічна допомога;

організація збалансованого харчування;

цікаве дозвілля, тренінги, лекції та спілкування з однодумцями.

Таким чином, людина завжди заздалегідь знає, скільки коштує проживання в будинку для літніх людей і що входить в цю вартість. З нашим сервісом ви можете детальніше ознайомитися в розділі «Послуги».

Здійснюємо перевезення, якщо потрібно транспортування лежачих хворих або з обмеженими фізичними можливостями. Зв'язавшись з нами можна дізнатися скільки коштує доставити в будинок для людей похилого віку (ціна формується залежно від відстані і стану людини).

Безцінна турбота за старшим поколінням

Наші бабусі і дідусі вкладали в нас все життя тепло і турботу. Тому коли йдеться про заслуженому комфорті в літньому віці, наше завдання зробити все можливе, щоб людина не потребував ні в чому.

Тому в пансіонаті «Золотий час» створені всі умови - домашня обстановка, повноцінне смачне харчування, цікаве проведення часу. Ціна будинку престарілих в г. Харьков доступна і відповідає високій якості послуг. Постояльці отримують турботу і відхід від людей, які з великою повагою ставляться до віку.

Фото с сайта пансионат Золотое время:

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