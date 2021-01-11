



Хлопець пограв в сніжки біля пам'ятника і отримав ніж у спину від пенсіонерки - 16.01.2021 15:14

У місті Ізмаїл Одеської області України чоловік пограв з сином в сніжки біля пам'ятника військовим і отримав ніж у спину від місцевої жительки. Про це повідомляє регіональна поліція в Facebook.

Так, 60-річна українка гуляла по місту з чоловіком і помітила батька з сином, що грають в сніжки, які летіли в бік пам'ятника. Пара стала сперечатися з чоловіком, і в ході конфлікту батько вдарив чоловіка пенсіонерки. У відповідь на це жінка дістала ніж і встромила його в спину кривдника.

Спочатку правопорушення кваліфікували як заподіяння легкої шкоди здоров'ю, проте потім виявилося, що ніж зачепив легеневу плевру, і тепер пенсіонерку звинувачують у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що літній житель українського Бахмута завдав своєму приятелеві близько 500 ножових поранень. Товариші разом випивали і в якийсь момент посварилися. Винуватець трагедії звинуватив товариша по чарці в крадіжці і безліч разів ударив його ножем.

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