



Слідчі буковинської поліції повідомили держслужбовцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди - 14.01.2021 15:10

Правоохоронці Чернівецької області затримали посадовця обласного управління Держпраці, який отримав від приватного підприємця гроші за можливість уникнути штрафних санкцій.

Слідчі обласного управління Нацполіції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР НПУ довели причетність 45-річного начальника одного з відділів обласного управління Держпраці до зловживання наділеними повноваженнями з метою власного збагачення.

15 січня, співробітники Слідчого управління ГУНП повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування, слідчі поліції вирішують питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Платинова Буковина Чернівці

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