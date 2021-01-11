



Китайська вакцина від ковіда виявилася ефективною на 79% - 15.01.2021 09:40

Перша Китайська вакцина від ковіда виявилася ефективною на 79%

Перший китайський розробник вакцини від коронавируса нового типу - "Сінофарм" - відзвітував про результати її випробувань. Згідно з попередніми підсумками третьої стадії тестування, препарат показав ефективність в 79 відсотків, йдеться на сайті розробника.

Це нижче, ніж заявлені результати випробувань американських РНК-вакцин Pfizer і Moderna і російської векторної вакцини "Супутник V". Всі вони відзвітували про ефективність вище 90 відсотків. Однак результат китайської вакцини краще, ніж британського препарату корпорації AstraZeneca, яка показала результат від 70 до 55 відсотків.

Вакцина "Сінофарм" відрізняється за своєю схемою дії від виведених на ринок препаратів. Вони працюють на не використовувалися до цього на ринку технологіях, китайська - за класичною схемою "інактивованої вакцини".

Вона доставляє в організм вирощені в лабораторії фрагменти "убитого" коронавируса, щоб викликати імунну реакцію. Розробкою такого типу вакцин від коронавируса займаються відразу кілька країн, в тому числі Росія (другий етап випробувань в країні проводить Федеральний науковий центр імені Чумакова).

При цьому у наукового співтовариства є питання до прозорості досліджень китайських препаратів, зазначає The New York Times. У звітах китайських вчених бракує даних. Наприклад, "Сінофарм" не розкриває скільки пацієнтів брали участь у випробуванні препарату і чи були у них виявлені серйозні побічні ефекти. "Китайські розробники надають навіть менше інформації, ніж російські", - відзначає один з експертів газети.

Китайський уряд, що контролює "Сінофарм", вже зареєструвало препарат і впевнене в його безпеці. До середини лютого, коли в Китаї святкується східний Новий рік, влада країни планує вакцинувати до 50 мільйонів чоловік. До кінця наступного року "Сінофарм" планує випустити до мільярда доз препарату, цього має вистачити на вакцинацію 500 мільйонів чоловік. Вакцина компанії - одна з п'яти, що розробляються зараз в Китаї.

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