



Китайська вакцина: що відомо? - 15.01.2021 11:31

9 грудня міністерство охорони здоров'я і профілактики захворювань Об'єднаних Арабських Еміратів заявило про офіційну реєстрацію інактивованої вакцини від COVID-19, виробленої китайською компанією Sinopharm. Кілька днів тому друга партія китайських вакцин об'ємом 1 мільйон доз була доставлена ​​до Бразилії,

В Індонезію прибуло 1,2 мільйона доз китайських вакцин, а Мексика висловила намір купити 35 мільйонів доз. 50 мільйонів доз замовила Туреччина, перша партія буде доставлена ​​в Анкару найближчим часом.

"Ми виконаємо свої зобов'язання і зробимо вакцини від коронавируса доступними для всього світу", - з такою заявою виступив голова КНР Сі Цзіньпін на недавньому саміті "двадцятки". Сьогодні Китай приступив до виконання обіцяного. Своєчасна доставка китайської вакцини в країни, що постраждали від пандемії коронавируса, стала відчутною підтримкою в подоланні інфекції. Як зазначив президент Індонезії Джоко Відодо, "китайська вакцина від коронавируса - це прекрасна новина для нашого народу". У журналі Fortune відзначається, що китайські препарати дозволять ліквідувати недолік у вакцині у всьому світі.

Китай взяв на себе велику відповідальність за спільне подолання коронавирусной інфекції. Сьогодні в країні кілька вакцин знаходяться на третій фазі клінічних випробувань. Приєднання Китаю до ініціативи з вакцин COVAX націлене винятково на сприяння справедливому розподілу вакцин в глобальному масштабі. Це фактична гарантія того, що вакцини зможуть отримати в країнах, що розвиваються, а також активний заклик до інших державам приєднатися до цієї міжнародної програми.

Китай завжди готовий надати підтримку і допомогу країнам, що потерпають від пандемії, щоб спільними зусиллями подолати її наслідки і викликаний нею глобальна криза. Однак деякі західні політики та ЗМІ поширюють інформацію про те, що Китай нібито використовує свою вакцину від коронавируса як інструмент для впливу на геополітику, або про те, що Китай нібито "вкрав" західні технології для розробки вакцини. Коментуючи новину про доставку в Індонезію китайської вакцини від коронавируса, британська газета Financial Times зазначила, що існує політичний ризик використання китайської вакцини від COVID-19.

Китайські вакцини отримали схвалення з боку наукового співтовариства і важливих партнерів країни, що і стало оптимальною відповіддю на всі чутки і домисли. Як відзначають аналітики, "демонізація" китайської вакцини спрямована не тільки на досягнення політичних цілей, а й на захист комерційних інтересів Заходу, який хоче стати провідним гравцем на світовому ринку вакцин. Країни, які хочуть подолати коронавірус, приділяють велику увагу безпеці і ефективності вакцини, яка, на їхню думку, повинна пройти суворе і ретельне тестування для оцінки її безпеки.

Фото: Артем Іванов / ТАСС

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На сьогодні в світі коронавірусів заразилося вже більше 68,48 мільйона чоловік і принаймні в 29 країнах число інфікованих щодня зростає більш ніж на 1000 випадків. У зв'язку з цим як ніколи актуальною стає якнайшвидша вакцинація.

Китай, будучи відповідальною державою, продовжить підтримувати ініціативи ООН і ВООЗ, буде тісно співпрацювати з усіма сторонами, приділяючи пріоритетну увагу потребам країн, що розвиваються і сприяючи справедливому, рівному і раціональному розподілу вакцин по всьому світу.

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