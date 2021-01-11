За 2020 рік товарообіг України склав $103,4 млрд- 14.01.2021 11:15
Загалом товарообіг у 2020 році склав $103,4 млрд, що на $7 млрд менше, ніж у попередньому ( у 2019 році — $110,5 млрд).
За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $6,2 млрд або на 10,3% ).
Експортували з України на $49,2 млрд (зменшення експорту склало $0,85 млрд або 1,7%).
Сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від'ємне — $5 млрд.
Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — $8,3 млрд, Німеччина — $5,1 млрд та Росія — $4.6 млрд.
Експортували з України найбільше до Китаю — на $7.1 млрд, Польщі — на $3.3 млрд, Росії — $2.7 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:
- зернові — на $9,4 млрд
- чорні метали — на $7,7 млрд
- жири та олії тваринного або рослинного походження — на $5,8 млрд
Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів:
- палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — $8 млрд
- реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої — $6,1 млрд
- засоби наземного транспорту — $5,5 млрд
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