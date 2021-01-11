



За 2020 рік товарообіг України склав $103,4 млрд - 14.01.2021 11:15

Загалом товарообіг у 2020 році склав $103,4 млрд, що на $7 млрд менше, ніж у попередньому ( у 2019 році — $110,5 млрд).

За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $6,2 млрд або на 10,3% ).

Експортували з України на $49,2 млрд (зменшення експорту склало $0,85 млрд або 1,7%).

Сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від'ємне — $5 млрд.

Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — $8,3 млрд, Німеччина — $5,1 млрд та Росія — $4.6 млрд.

Експортували з України найбільше до Китаю — на $7.1 млрд, Польщі — на $3.3 млрд, Росії — $2.7 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:

- зернові — на $9,4 млрд

- чорні метали — на $7,7 млрд

- жири та олії тваринного або рослинного походження — на $5,8 млрд

Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів:

- палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — $8 млрд

- реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої — $6,1 млрд

- засоби наземного транспорту — $5,5 млрд

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