Кофемашина Saeco выливает кофе в поддон, а не в чашку. В чем причина? Фото

- 13.01.2021 13:03
Кофемашина Saeco выливает кофе в поддон, а не в чашку. В чем причина? Фото

Я, специлист по ремонту кофемашин. Провожу ремонт кофемашин Saeco Саеко в Буче, Гостомеле, Киев и Киевская область. 
Я сталкивался за 20 лет моей работы с такой проблемой, о которой не часто говорят, а стоит - ведь многие люди переселяются в новые дома, и не подозревают, что их кофемашины перестанут там работать. Тел. 063 4461915кофемашина Saeco Magic Deluxe

Жалоба клиентки: Кофемашина Saeco Саеко многие годы прекрасно готовит кофе, но клиентка обратилась на ремонт жалуется, что после многих лет использования - вдруг кофеварка стала странно себя вести - иногда запускается с трудом, как бы тормозит и пробуксовывает.

Иногда кофе варит нормально, и чаще тормозит варка кофе из молотого кофе. После проведения диагностики, мной была проведена профилактика и заменен один из узлов в кофеварке. После ремонта тестовые варки кофе прошли отлично, клиентка забрала кофемашину из ремонта.

Однако, придя домой, сразу отзвонилась мне, что кофемашина работает как и раньше. Кофемашина Саеко Магик плохо варит кофе

В чем же может быть причина? Я сталкивался с подобными проблемами - я по моему опыту работы, такое могло случиться только по одной причине.

Я спросил у клиентки, что изменилось в работе кофемолки? Смена места - новая розетка - и тд? И оказалось, что клиентка сменила место жительства и сразу тогда же заметила, что кофемашина не дает кофе, а сливает в поддон.

Я попросил сказать мне, какое напряжение у нее в помещении, где расположена кофемашина? В ответ я услышал : 196-225 Вт, - как когда, постоянно скачет.  Кофемашина Саеко Магик .ремонт кофемашин Саеко в Буче Гостомеле.

Так вот, данные и другие кофемашины Саеко не работают при напряжении ниже 210-215  Вт. На запускмоторов не хватает мощности, сил. Именно поэтому, кофе из молотого кофе особенно тормозит.

Мы договорились с клиенткой, чсто она заметит период, когда напряжение будет держаться 210-215 Вт и попробует сварить кофе. Эксперимент показал, что кофемашина работает отлично, после проведенного мной ремонта кофе стал вкуснее по ее словам, также стало больше пенки.

Обращайтесь на ремонт кофемашин Саеко! Нахожусь в Гостомеле, работаю по Буче, Киев, Киевская область. Тел. 063 4461915

Фото кофемашины:

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