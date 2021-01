Зеленський запросив Маска на Україну після твіти про Королеві - 13.01.2021 11:54

Президент України Володимир Зеленський запросив засновника космічної компанії SpaceX Ілона Маска в країну. Глава держави написав мільярдерові незабаром після того, як останній написав твіт російською мовою про вченого Сергія Королеві.

Маск відреагував на твіт «Роскосмосу». Держкорпорація нагадала, що сьогодні виповнилося 114 років від дня народження Корольова - радянського конструктора і творця ракетно-космічної техніки. Перший космонавт планети Юрій Гагарін відправився в космос під керівництвом Корольова.

«Він був чудовий», - по-російськи відповів Маск на твіт «Роскосмосу».

Незабаром після цього Зеленський у своєму твіттері назвав Корольова «великим українським вченим». «Дійсно, він був одним з кращих. Хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска на Україну, в Музей космонавтики імені Сергія Корольова », - написав президент, зазначивши в публікації мільярдера.

Ілон Маск не в перший раз пише в Twitter по-російськи. У лютому 2019 року його написав «хаха офігенно» у відповідь на відео, яке супроводжувалося підписом-мемом «And how do you like this?» ( «Як тобі таке?»).

У травні 2020 року Маск російською мовою зізнався, що йому подобається його звучання. Тоді ж він по-російськи відповів главі «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну на пропозицію про співпрацю. «Спасибі, сер, ха-ха. Ми розраховуємо на взаємовигідне і процвітаюче довгострокове співробітництво », - написав мільярдер.

Музей космонавтики імені Сергія Корольова знаходиться в українському місті Житомир. У 2020 році установі виповнилося 50 років. До 24 січня воно закрите через локдауна в країні.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини