Зеленський запросив Маска на Україну після твіти про Королеві

- 13.01.2021 11:54
Зеленський запросив Маска на Україну після твіти про Королеві

 Президент України Володимир Зеленський запросив засновника космічної компанії SpaceX Ілона Маска в країну. Глава держави написав мільярдерові незабаром після того, як останній написав твіт російською мовою про вченого Сергія Королеві.

Маск відреагував на твіт «Роскосмосу». Держкорпорація нагадала, що сьогодні виповнилося 114 років від дня народження Корольова - радянського конструктора і творця ракетно-космічної техніки. Перший космонавт планети Юрій Гагарін відправився в космос під керівництвом Корольова.

«Він був чудовий», - по-російськи відповів Маск на твіт «Роскосмосу».
Незабаром після цього Зеленський у своєму твіттері назвав Корольова «великим українським вченим». «Дійсно, він був одним з кращих. Хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска на Україну, в Музей космонавтики імені Сергія Корольова », - написав президент, зазначивши в публікації мільярдера.

Ілон Маск не в перший раз пише в Twitter по-російськи. У лютому 2019 року його написав «хаха офігенно» у відповідь на відео, яке супроводжувалося підписом-мемом «And how do you like this?» ( «Як тобі таке?»).

У травні 2020 року Маск російською мовою зізнався, що йому подобається його звучання. Тоді ж він по-російськи відповів главі «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну на пропозицію про співпрацю. «Спасибі, сер, ха-ха. Ми розраховуємо на взаємовигідне і процвітаюче довгострокове співробітництво », - написав мільярдер.

Музей космонавтики імені Сергія Корольова знаходиться в українському місті Житомир. У 2020 році установі виповнилося 50 років. До 24 січня воно закрите через локдауна в країні.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Зеленський про Корольова

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Хлопець пограв в сніжки біля пам'ятника і отримав ніж у спину від пенсіонерки У місті Ізмаїл Одеської області України чоловік пограв з сином в
- 16.01.2021 15:14
Китайська вакцина: що відомо? Китайські вакцини отримали схвалення з боку наукового співтовариства і важливих партнерів країни, що і
- 15.01.2021 11:31
Китайська вакцина від ковіда виявилася ефективною на 79% Перший китайський розробник вакцини від коронавируса нового типу - "Сінофарм" - відзвітував
- 15.01.2021 09:40
Слідчі буковинської поліції повідомили держслужбовцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди Правоохоронці Чернівецької області затримали посадовця обласного управління Держпраці, який отримав від
- 14.01.2021 15:10
За 2020 рік товарообіг України склав $103,4 млрд товарообіг України 2020 статистика
- 14.01.2021 11:15
Кофемашина Saeco выливает кофе в поддон, а не в чашку. В чем причина? Фото Иногда кофе варит нормально, и чаще тормозит варка кофе из молотого кофе.
- 13.01.2021 13:03
Обзор казино (Украина), 3 лучших сайта для успешной игры в игровые автоматы Обзор лучших казино, которые принимают игроков Украины.
- 12.01.2021 12:37
Как делать ставки на спорт онлайн в букмекерской конторе Регистрируйтесь на сайте лучшего букмекера, пополняйте счет и делайте ставки по ходу матчей
- 12.01.2021 10:46
Вази у стилі Лофт. Ціни виробника. Доставка по всій Україні Фарконе - производство керамических изделий
- 11.01.2021 13:59
Володимир Зеленський вакцинувався Супутником V - Ківа Я більше ніж упевнений, що Зеленський і його найближче оточення вже
- 11.01.2021 13:07

Всі новини