



Как делать ставки на спорт онлайн в букмекерской конторе - 12.01.2021 10:46

Регистрируйтесь на сайте лучшего букмекера, пополняйте счет и делайте ставки по ходу матчей. Преимущества и особенности live-ставок на спорт.

Ставки на спорт онлайн – преимущества live-ставок

Live-ставки (пари по ходу матчей) имеют несколько важных преимуществ в сравнении с прогнозами по предматчевой линии. Так, в лайв-режиме всегда есть возможность найти вилку и использовать ее для получения гарантированной прибыли. Также ставки на спорт онлайн в лайве хороши с точки зрения наблюдения за матчами с помощью видеотрансляций. С учетом хода матча вы сможете сделать более точный прогноз, чем просто на основании предматчевых раскладов.

Расчет ставок в live-режиме происходит значительно быстрее, чем по предматчевой линии. Live-ставки принимают все без исключения букмекеры, поэтому у вас есть возможность выбрать лучшую букмекерскую контору по широте линии, величине коэффициентов и другим критериям.

Чем похожи лайв-ставки и ставки по линии

По большому счету, ставки на спорт Фаворит в лайве принимаются по такой же точно линии, в которой есть исходы и коэффициенты. Но движение коэффициентов в лайв-режиме происходит намного динамичнее. В лайве также есть свои лимиты – вы не сможете поставить на выбранный исход больше той суммы, которую предлагает букмекер.

Ставки в лайве на разные виды спорта

Лайв-пари по каждому виду спорта имеют свои особенности и преимущества. При выборе стратегии игры против букмекера нужно учитывать сразу несколько важных факторов.

Лайв-ставки на футбол

Футбол является наиболее популярным видом спорта в букмекерских конторах, однако не лучшим образом подходит для live-ставок. В футбольном матче счет меняется не так часто, поэтому коэффициенты двигаются медленно. Чаще всего профессиональные игроки делают ставки на спорт (Украина) в лайве, чтобы перестраховаться, предварительно заключив пари по предматчевой линии.

Ставки на теннис в лайве

Это один из самых динамичных видов спорта, так как счет меняется после каждой подачи, а значит, происходят и котировки коэффициентов. В live-режиме вы можете поставить на исход гейма или сета, а также сделать прогноз на тотал или с учетом предложенной форы. В теннисе камбэки случаются чаще, чем в футболе или хоккее, и это еще один плюс для ставок по ходу матчей.

Ставки на другие виды спорта

Современные букмекерские конторы принимают в live-режиме ставки на матчи по тем же видам спорта, что и по предматчевой линии.

• Ставки на баскетбол – благодаря резким изменениям счета вы можете поймать вилку за считанные минуты. В течение большого перерыва можно проанализировать игру в первых двух четвертях и сделать удачную ставку.

• Ставки на волейбол – в лайве можно ставить даже на результаты отдельных розыгрышей. Как правило, принимающая сторона имеет большие шансы на выигрыш очка.

• Ставки на настольный теннис – при подготовке ставки нужно учитывать такие критерии, как текущая форма спортсменов, история личных встреч, турнирная мотивация и т.д.

Как делать ставки на спорт на реальные деньги в лайве

Чтобы сделать первую ставку в live-режиме, выберите подходящую букмекерскую контору. Оцените качество росписи и уровень маржи – это самые важные показатели. Ставки на спорт прогнозы станут доступны только после регистрации на официальном сайте и внесении первого депозита. Обычно пополнить счет можно с карты или онлайн-кошелька.

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