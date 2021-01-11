



Обзор казино (Украина), 3 лучших сайта для успешной игры в игровые автоматы - 12.01.2021 12:37

Обзор лучших казино, которые принимают игроков Украины. Играйте на проверенных сайтах, получайте бонусы и реальный шанс стать миллионером

Самые крутые казино Украины

Тысячи виртуальных казино предлагают свои услуги по всему миру, поэтому выбрать какое-то одно будет не так уж просто. Поэтому нужно изучать обзор и выбирать лучшие казино. Допустим, вы найдете сайт с играми, которые вам нравятся, но потом окажется, что там неудобные способы оплаты. Либо предлагают крутые бонусы, но качество софта оставляет желать лучшего. Плюс всегда есть шанс попасть на мошенников, которые не выводят четно заработанные деньги.

Изучая отзывы интернет казино, вы сможете найти «золотую середину» - казино, которое исполняет все желания, и при этом работает честно.

По каким критериям оценивают казино

Составление рейтинга – непростая задача. Ведь авторы несут большую ответственность за то, чтобы информация была правдивой. При оценке они придают большое значение многим аспектам, чтобы окончательный рейтинг казино был максимально точным.

Вот на какие факторы обращают внимание при составлении прогнозов:

• Полное спектр предложений казино.

• Приветственный бонус для новых клиентов.

• Акции для активных игроков.

• Турниры и специальные мероприятия.

• Способы оплаты, среднее время переводов.

• Отзывы о казино.

• Безопасность клиентов, наличие лицензий.

• Выбор софта.

• Функционал мобильного приложения.

• Технический аспект работы казино – время проверки новых аккаунтов, возможность быстрого обращения в службу поддержки.

Если бы вы самостоятельно изучали и сравнивали все аспекты, это заняло бы массу времени. А так можно найти готовый рейтинг и узнать все подробности.

Топ казино 2021

Все казино, которые представлены в данном рейтинге – это на 100% надежные платформы, которым вы можете доверять. Они имеют хорошую репутацию, лояльные условия по депозитам, быстрые платежи и щедрые бонусы. Если вы еще не пробовали их, мы рекомендуем вам это сделать.

Фаворит

Первым начнем обзор на казино Фаворит, это номер один среди всех азартных сайтов. Во-первых, потому что компания работает еще с 1993 года, и за все эти годы показала себя только с лучших сторон. И, во-вторых, тут можно найти не только казино, но и все виды гемблинга. Если станет скучно крутить слоты, переходите на ставки на спорт, посетите живое казино или попробуйте свою удачу в рулетке. А 2000 гривен на первый депозит и ставки без риска подстрахуют новичка и продлят удовольствие от игр.

Плюсы и минусы Фаворит

Плюсы:

• Все азартные игры и ставки в одном месте;

• Минимальные требования по ставкам и депозитам;

• Удобный мобайл;

• Масса турниров, квизов, конкурсов и других событий.

Среди минусов – это то, что не все слоты есть в мобильном приложении.

Joycasino

Начнем обзор казино Joycasino с того, что тут самая лучшая подборка игр – более 2000 слотов. А еще в рамках приветственного бонуса можно получить до 2000 гривен и 200 фриспинов. Отличная связка для новичка.

Плюсы и минусы

Сильные стороны казино:

• Бонусная программа;

• Широкий выбор популярных игр;

• Подходит для мобильных устройств.

Минусы:

• Хотелось бы больше вариантов оплаты;

• Служба поддержки иногда отвечает долго.

Это очень надежный бренд, которые работает в СНГ и странах Евросоюза, ему можно доверять.

Вулкан

Этот бренд практически всегда входит во все рейтинги лицензированных казино. Вулкан – одно из первых онлайн-казино на просторах СНГ. За годы работы они узнали, как предложить клиентам максимум драйва и азарта.

Плюсы и минусы

Главные достоинства сайта Вулкан:

• 50 фриспинов на слотах Book of Dead за регистрацию;

• огромное количество игр;

• хорошее обслуживание клиентов;

• функциональность сайта

Единственный минус – устаревшая графика. Плюс у Вулкана появилось много сайтов-клонов, и найти оригинальное казино иногда очень непросто.

Это были три крутейших казино Украины, которые никогда не подведут и подойдут для широкого круга игроков.

Всі новини