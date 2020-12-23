



Вази у стилі Лофт. ціни виробника. Доставка по всій Україні - 11.01.2021 13:59

Пропонуємо вашій увазі вази у тилі Лофт (а також багато інших видів ваз у нашому каталозі. Ми - виробники ваз, Фарконе - виробництво керамічних виробів.



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Ймовірно це сама незвичайна ваза з тих, що Ви коли-небудь бачили. На подив здорово вписується і в сучасні інтер'єри (лофт, стімпанк, ІКЕА) і в більш класичні варіанти (неокласика, рукстік, шале і т.д)

Ваза складається з дерев'яної основи (грубо оброблене обпалені дерево, колір як на перших фото) і скляних колб, які нанизуються на металевий штир.

Є вази на 1, 2 і на 3 колби. Ціна відповідно 900, 1600 і 2200р. Унікальний декор хендмейд, в Москві таких більше немає.



Доставимо вази у стилі Лофт у Вінницю, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький, Харків, Маріуполь, Тернопіль, Львів і Черкаси та інші міста України

Ваза - витончений аксесуар, що прикрашає інтер'єр, а також необхідна в господарстві річ. Залежно від функціонального призначення, в ці вироби ставлять гарні букети, кладуть фрукти або поміщають інші необхідні предмети.

В інтернет-магазині Фарконе представлено бегето видів ваз, серед яких можна відшукати вироби навіть самих нестандартних форм і розмірів в класичному і модерновому дизайні. Можна вибрати як настільні компактні варіанти, так і великі підлогові вази висотою більше 50 см.

У нас - великий вибір ваз для різних інтер'єрів. У каталозі представлені вази з яскравими малюнками, витонченими флористичними картинками, елегантними орнаментами, а також вироби, стилізовані під старовину. При їх виготовленні використовуються якісні матеріали.

Вибираючи вазу для квітів, слід враховувати пишність букета і довжину стебел:

довгим і тонким квітам підійде виріб пляшкової або циліндричної форми;

для пишного і високого букета доречною буде конусоподібна ваза;

для великої оберемки польових квітів можна використовувати квадратний або сферичний посудину;

для кількох кольорів підійде мініатюрна ваза-пробірка чи невелика пляшечка.

Крім свого прямого функціонального призначення, вази також виконують декоративні функції. Вони можуть стати ідеальним доповненням інтер'єру в будь-якому будинку.

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