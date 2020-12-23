Вази у стилі Лофт. ціни виробника. Доставка по всій Україні

- 11.01.2021 13:59
Вази у стилі Лофт. ціни виробника. Доставка по всій Україні

Пропонуємо вашій увазі вази у тилі Лофт (а також багато інших видів ваз у нашому каталозі. Ми - виробники ваз,  Фарконе - виробництво керамічних виробів.

Тел.   +380506175842, тел/вайбер +380958584387
е-мейл    info.farcone@gmail.com

Сайт 

Ймовірно це сама незвичайна ваза з тих, що Ви коли-небудь бачили. На подив здорово вписується і в сучасні інтер'єри (лофт, стімпанк, ІКЕА) і в більш класичні варіанти (неокласика, рукстік, шале і т.д)
Ваза складається з дерев'яної основи (грубо оброблене обпалені дерево, колір як на перших фото) і скляних колб, які нанизуються на металевий штир.
Є вази на 1, 2 і на 3 колби. Ціна відповідно 900, 1600 і 2200р. Унікальний декор хендмейд, в Москві таких більше немає.

Доставимо вази у стилі Лофт у Вінницю, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький, Харків, Маріуполь, Тернопіль, Львів і Черкаси та інші міста України

Ваза - витончений аксесуар, що прикрашає інтер'єр, а також необхідна в господарстві річ. Залежно від функціонального призначення, в ці вироби ставлять гарні букети, кладуть фрукти або поміщають інші необхідні предмети.

В інтернет-магазині Фарконе  представлено бегето видів ваз, серед яких можна відшукати вироби навіть самих нестандартних форм і розмірів в класичному і модерновому дизайні. Можна вибрати як настільні компактні варіанти, так і великі підлогові вази висотою більше 50 см.

У нас - великий вибір ваз для різних інтер'єрів. У каталозі представлені вази з яскравими малюнками, витонченими флористичними картинками, елегантними орнаментами, а також вироби, стилізовані під старовину. При їх виготовленні використовуються якісні матеріали.

Вибираючи вазу для квітів, слід враховувати пишність букета і довжину стебел:

довгим і тонким квітам підійде виріб пляшкової або циліндричної форми;
для пишного і високого букета доречною буде конусоподібна ваза;
для великої оберемки польових квітів можна використовувати квадратний або сферичний посудину;
для кількох кольорів підійде мініатюрна ваза-пробірка чи невелика пляшечка.
Крім свого прямого функціонального призначення, вази також виконують декоративні функції. Вони можуть стати ідеальним доповненням інтер'єру в будь-якому будинку.

Пропонуєммо купити нашу вазу хорошої якості за розумними цінами
Красиві вироби, представлені в інтернет-магазині Фарконе, можуть стати відмінним подарунком для друзів і близьких. Ціна ваз на сайті відрізняється демократичністю, також є можливість скористатися знижками та акційними пропозиціями.

Замовити вподобану вазу можна, додавши відповідну позицію в кошик на сайті. Забрати товар можна в зручному пункті самовивозу або скориставшись послугами кур'єрської доставки.

Дивіться вази в інших стилях:

 

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: ваза рустік Україна, ваза Лофт Киів, Львів, ХАрків

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Володимир Зеленський вакцинувався Супутником V - Ківа Я більше ніж упевнений, що Зеленський і його найближче оточення вже
- 11.01.2021 13:07
На Буковині знову перекрили трасу у знак протесту проти нових тарифів на га У селі Оршівці Кіцманського району, місцеві мешканці
- 11.01.2021 09:11
Двоє дітей постраждали під час вибуху гранати У місті Кам'янське Дніпропетровської області України двоє дітей 14 і 6
- 10.01.2021 12:03
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід. Ймовірна диверсія! У Полтавській області стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород
- 09.01.2021 13:44
В Іспанії виставили на продаж найстрашнішу в світі квартиру Квартира знаходиться в районі Абрантес. В оголошенні
- 08.01.2021 12:23
Килимами та штучними щелепами: як ремонтують дороги в Харкові автомобілісти застелили розбитий асфальт справжніми килимами
- 30.12.2020 13:38
У Чернівцях влада не знає кількості пільговиків в транспорті, але вже планує списати на це 80 мільйонів Ініціативу заплановано на 2021 рік.
- 25.12.2020 16:11
Кандидата на посаду голови облради Бойко узгоджували з Папієвим Поки демократично налаштовані буковинці святкують перемогу своїх улюблених політичних сил на місцевих виборах, за лаштунками «політичного театру» готується реванш
- 23.12.2020 16:59
Ставки на спорт: как выбрать лучшую стратегию Перед беттором встает другой вопрос - как правильно делать
- 23.12.2020 13:53
В Україні антибіотики продаватимуть по електронним рецептами Міністерство охорони здоров'я збирається ввести електронну систему
- 23.12.2020 12:45

Всі новини