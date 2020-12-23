На Буковині знову перекрили трасу у знак протесту проти нових тарифів на га- 11.01.2021 09:11
У селі Оршівці Кіцманського району, місцеві мешканці перекрили повністю рух на трасі національного значення. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції. 30 людей безперервно рухаються по пішоходному переході. Люди обурені новими тарифами на комунальні послуги, які встановили з 1 січня.
Через перекриття утворилися затори.
Нагадаємо, що 6 січня в селі Оршівці вже перекривали трасу через підвищення тарифів на газ.
Раніше ми писали, що з 1 січня у Чернівцях підняли тарифи на газ, світло та воду.
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