



На Буковині знову перекрили трасу у знак протесту проти нових тарифів на га - 11.01.2021 09:11

У селі Оршівці Кіцманського району, місцеві мешканці перекрили повністю рух на трасі національного значення. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції. 30 людей безперервно рухаються по пішоходному переході. Люди обурені новими тарифами на комунальні послуги, які встановили з 1 січня.

Через перекриття утворилися затори.

Нагадаємо, що 6 січня в селі Оршівці вже перекривали трасу через підвищення тарифів на газ.

Раніше ми писали, що з 1 січня у Чернівцях підняли тарифи на газ, світло та воду.

Платинова Буковина Чернівці

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