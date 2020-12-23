Володимир Зеленський вакцинувався Супутником V - Ківа

- 11.01.2021 13:07
Володимир Зеленський вакцинувався Супутником V - Ківа

Депутат Верховної Ради від партії «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Ківа запідозрив президента України Володимира Зеленського в вакцинації «Супутником V». Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne, запис якого опублікована на YouTube.

«Я більше ніж упевнений, що Зеленський і його найближче оточення вже давним-давно вакцинувалися, і в більшій мірі вакцинувалися російською вакциною», - сказав політик.

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Ківа назвав російську вакцину найефективнішим препаратом від коронавируса на сьогоднішній день. Депутат також зазначив, що позиція українського лідера по боротьбі з пандемією COVID-19 «кожен день забирає сотні життів», через що громадяни «проклинають» главу держави.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив подачу заявки на реєстрацію російської вакцини від коронавируса «Супутник V» компанією «Біолік». Компанія, головний офіс якої розташований в Харкові, заявила про подачу заявки на реєстрацію «Супутника V» в український мінохоронздоров'я 5 січня. У заявці вакцина вказана під назвою «Гам-КОВІД-Вак».

«Супутник V» була розроблена російським НІЦЕМ імені Гамалії і стала першою в світі офіційно зареєстрованої вакциною від коронавируса. Пізніше російський МОЗ зареєстрував ще один препарат - «ЕпіВакКорона», розроблений центром Росспоживнагляду «Вектор».

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