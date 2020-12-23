



Двоє дітей постраждали під час вибуху гранати - 10.01.2021 12:03

У місті Кам'янське Дніпропетровської області України двоє дітей 14 і 6 років постраждали під час вибуху гранати під час гри. Про це повідомила прес-служба Нацполіціі України.

9 січня 14-річний підліток гостював вдома у 6-річного хлопчика. Діти грали з гранатою. Після вибуху їх з травмами рук, живота і особи доставили в обласну дитячу лікарню.

Встановлено, що інцидент стався в селищі Карнаухівка Південного району міста Кам'янське. За даним фактом порушено кримінальну справу за двома статтями: незаконне поводження з бойовими припасами і невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Слідчі продовжують встановлювати обставини події.

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