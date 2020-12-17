У Чернівцях влада не знає кількості пільговиків в транспорті, але вже планує списати на це 80 мільйонів

- 25.12.2020 16:11
У Чернівцях влада не знає кількості пільговиків в транспорті, але вже планує списати на це 80 мільйонів

У Чернівцях на перевезення пільгових категорій населення на громадському транспорті виділять 80 мільйонів гривень. Ініціативу заплановано на 2021 рік.

Про це під час засідання постійної комісії Чернівецької міськради заявив заступник глави Департаменту ЖКГ Олександр Буряк.
"Планують виділити 67 мільйонів гривень для перевезення пільговиків Чернівецькому тролейбусному управлінню та 13 мільйонів гривень - приватним перевізникам", - розповів він.

Депутати поцікавилися, скільки перевізників знаходяться під контроем влади. На це Буряк відповів, що відстежуються лише декілька рейсів.

"Кількість рейсів відслідковують за GPS. А кількість пільговиків у громадському транспорті відстежити неможливо. Це можна було зробити лише з електронним квитком, якого у нас немає", - сказав Буряк.

Джерело: cv. znaj.ua

Ключові слова: пільговики Чернівці, первізники Чернівців

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