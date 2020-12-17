Хто може стати заступниками міського голови Чернівців

- 21.12.2020 15:30
Хто може стати заступниками міського голови Чернівців

Міський голова Чернівців Роман Клічук пропонує на посади своїх заступників Юрія Лесюка, Євгена Маховікова та Василя Зазуляка.

Про це йдеться у проєкті рішення, який винесуть на розгляд депутатів.

Василь Зазуляк — депутат міської ради від "Єдиної Альтернативи", підприємець. Є співвласником фірм “Некст Проперті” та “Симетрія Інвест”, що займаються будівництвом та продажем нерухомості.

У 2010 році став депутатом Першотравневої районної ради у Чернівцях від ВО "Свобода". З квітня 2016 року був членом виконавчого комітету міської ради на громадських засадах. У 2019 році став головою міського осередку партії “Свобода”. Від цієї ж політсили в 2019 році балотувався до Верховної Ради по 201 виборчому окрузі з центром у Чернівцях. Посів шосте місце — набрав 4% голосів.

Юрій Лесюк — лікар, депутат обласної ради від “Єдиної Альтернативи”. Був заступником голови Черкаської обласної державної адміністрації. Його призначили у кінці 2019 року. Лесюк курував освітню та медичну сфери. До цього п’ять років працював заступником директора департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА.

Юрій Лесюк володіє квартирою та земельною ділянкою. У своїй декларації він вказав автомобіль “Mercedes-Benz” 2011 року випуску. На банківському рахунку має 50 тисяч гривень, а також 150 тисяч гривень готівкою.

Євген Маховіков — директор Чернівецької філії "Приват Банку". Балотувався у депутати обласної ради від "Єдиної Альтернативи". 

Платинова Буковина

Ключові слова: заступники мера Чернівців 2020, мер Чернівців новини 2021

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У Чернівцях влада не знає кількості пільговиків в транспорті, але вже планує списати на це 80 мільйонів Ініціативу заплановано на 2021 рік.
- 25.12.2020 16:11
Кандидата на посаду голови облради Бойко узгоджували з Папієвим Поки демократично налаштовані буковинці святкують перемогу своїх улюблених політичних сил на місцевих виборах, за лаштунками «політичного театру» готується реванш
- 23.12.2020 16:59
В Україні антибіотики продаватимуть по електронним рецептами Міністерство охорони здоров'я збирається ввести електронну систему
- 23.12.2020 12:45
Яценюк за підтримки Кремля складає конкуренцію Медведчуку Хоча рейтинги обох політиків близькі до нуля, йдеться не про вибори, а
- 23.12.2020 12:36
Турція - в червоній зоні. Що робити по приліту туристу? МОЗ вніс Туреччину в "червоний" список: що робити після повернення з відпочинку?
- 22.12.2020 17:57
Антикризові заходи на період період period локдауну в Україні Банкам рекомендували реструктуризувати кредити позичальників, що мають
- 22.12.2020 16:39
Ставки на спорт: как выбрать лучшую стратегию Перед беттором встает другой вопрос - как правильно делать
- 22.12.2020 13:53
Гривня різко обвалилася Національний банк України на середу, 23 грудня, знизив курс гривні на 21 копійку по
- 22.12.2020 11:36
Харківські студенти спалили долари і вимагали звільнити міністра освіти Освіта - це наша власність. І ми, українці, які не дамо спалюваті нашу
- 21.12.2020 09:32
Біткоін встановив новий історичний максимум Тільки за добу криптовалюта біткоіни зросла на 13,86% і
- 17.12.2020 15:43

Всі новини