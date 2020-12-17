



Хто може стати заступниками міського голови Чернівців - 21.12.2020 15:30

Міський голова Чернівців Роман Клічук пропонує на посади своїх заступників Юрія Лесюка, Євгена Маховікова та Василя Зазуляка.

Про це йдеться у проєкті рішення, який винесуть на розгляд депутатів.

Василь Зазуляк — депутат міської ради від "Єдиної Альтернативи", підприємець. Є співвласником фірм “Некст Проперті” та “Симетрія Інвест”, що займаються будівництвом та продажем нерухомості.

У 2010 році став депутатом Першотравневої районної ради у Чернівцях від ВО "Свобода". З квітня 2016 року був членом виконавчого комітету міської ради на громадських засадах. У 2019 році став головою міського осередку партії “Свобода”. Від цієї ж політсили в 2019 році балотувався до Верховної Ради по 201 виборчому окрузі з центром у Чернівцях. Посів шосте місце — набрав 4% голосів.

Юрій Лесюк — лікар, депутат обласної ради від “Єдиної Альтернативи”. Був заступником голови Черкаської обласної державної адміністрації. Його призначили у кінці 2019 року. Лесюк курував освітню та медичну сфери. До цього п’ять років працював заступником директора департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА.

Юрій Лесюк володіє квартирою та земельною ділянкою. У своїй декларації він вказав автомобіль “Mercedes-Benz” 2011 року випуску. На банківському рахунку має 50 тисяч гривень, а також 150 тисяч гривень готівкою.

Євген Маховіков — директор Чернівецької філії "Приват Банку". Балотувався у депутати обласної ради від "Єдиної Альтернативи".

Платинова Буковина

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