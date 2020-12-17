



Турція - в червоній зоні. Що робити по приліту туристу? - 22.12.2020 17:57

МОЗ вніс Туреччину в "червоний" список: що робити після повернення з відпочинку?



Одну з найпопулярніших серед українських туристів країн - Туреччини - внесли до "червоного" список українського МОЗ. Вперше з початку пандемії статистика захворюваності в курортній країні перевищила українські показники.

З 18 грудня прибувають з цієї країни українці та іноземці повинні будуть завантажувати в аеропорту додаток "Дій вдома", щоб провести наступні два тижні на самоізоляції чи здати ПЛР-тест на COVID-19 протягом 24 годин після прильоту.

Які країни - в "червоній" зоні

В "червоному" списку за останні два тижні додалося 11 країн. Серед них вперше виявилася Туреччина, в якій в листопаді змінили підхід до підрахунку хворих COVID-19.

"Зелена" країна або "червона" - це показник кількості активних випадків коронавируса на 100 тисяч населення за останні два тижні. Станом на 18 грудня, в Україні це показник склав 410,9.

У Туреччині цей показник склав 499,2, хоча ще 4 грудня він дорівнював 107,4.

В "червоному" списку на перших місцях з показниками захворюваності вище 1000 - Сербія, Грузія, Хорватія, Литва, Люксембург, Чорногорія, Сан-Марино і Словенія.

У "зеленій" зоні для українців залишаються більшість туристичних країн, куди можна відправитися на відпочинок в найближчим часом.

Наприклад, Єгипет (6), Танзанія (0), Домініканська республіка (104,5), Мальдіви (70,4), ОАЕ (176), Бразилія (278,2), Мексика (112,1), Оман (55, 4). Також деякі туристичні компанії пропонують вирушити на відпочинок в пострадянські Узбекистан (6,7) і Казахстан (67,2), які відкриті для українських мандрівників.

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