



Меню на Новий рік 2021 - найкращі рецепти, що приготувати у рік Бика - 16.12.2020 15:53

Коротка характеристика символу року Бик досить консервативне в своїх гастрономічних перевагах тварина, це проявляється в способах приготування страв і в продуктах, які використовуються для них. Так, символу року сподобається велика кількість на столі зелені, грибів, овочів і фруктів. Припустимо присутність в меню м'яса (але не яловичини або телятини) і молочних продуктів, а ось страв з желатином бути не повинно, адже його роблять з кісток парнокопитних тварин.

Закуски Без красивих закусок на новорічному застіллі не обійтися. Вони як прелюдія перед основною стравою, повинні видом подачі і смаком порушувати апетит. Красиво оформлена овочева або сирна тарілка впораються з цим завданням, але якщо є час і бажання можна приготувати з тих же продуктів більш оригінальні закуски. Овочеві тарілки При зустрічі наступаючого нового року овочева нарізка виходить на перший план в меню серед інших закусок, адже символ 2021 року любить похрумтіти свіжими овочами. Оформлення такого блюда передбачає використання свіжої зелені: кріп, петрушка, базилік і інше. Можна в центрі тарілки поставити невелику ємність з соусом, який буде доповнювати смак овочів.

Сирні тарілки Цей вид закусок - смачний спосіб подякувати Щура (символ року, що минає 2020 року) за все хороше, що сталося з нами в минулі 366 днів. Зовсім не обов'язково шукати для оформлення гарне блюдо сервіровки, досить естетично сири будуть виглядати на круглій дерев'яній обробній дошці. Нарізати їх можна тонкими пластинами або кубиками, а подавати з оливковою олією, горіхами і свіжими фруктами. Ковбасні нарізки У меню на Новий рік 2021 до ковбасних нарізок пред'являються додаткові вимоги щодо складу ковбас. У ньому не повинно бути яловичини, телятини або субпродуктів великої рогатої худоби. Символу наступаючого року не сподобається, що за святковим столом їдять його одноплемінників.

Оригінальні закуски Крім різних тарілок (сирних, овочевих, ковбасних) можна зробити різні нескладні у приготуванні закуски, які стануть прикрасою новорічного меню. Це можуть бути тарталетки з різними начинками, діди морози з фаршированих помідорів, ялинки з тонких огіркових слайсів на паличці або у вигляді невеликих сирних конусів врубленние зелені. Ідеї ​​для їх створення можна почерпнути на наведених фото. Салати Новорічне меню неможливо уявити без різних салатів. Що це буде - традиційний Олів'є або новий рецепт - не має особливого значення. Важливо використання серед інгредієнтів овочів і відповідні оформлення страви.

Салат «Червона шапочка»

Заміною класичного новорічного Олів'є в меню може стати смачний листковий салат із зернами граната.

У ньому є всі продукти, які сподобаються Бику (овочі і гранат) і виявлять данину поваги іде символу (сир і горіхи).

Для приготування слід підготувати: 300 г м'яса курки; 250 г картоплі; 200 г моркви; 250 г майонезу; 4 яйця; 150 г мармурового сиру; ½ граната; 50 г фундука. Покрокове приготування: М'ясо, яйця і овочі відварити. Гранат розібрати на зерна, горіхи порубати ножем в середню крихту, а решту інгредієнтів нарізати кубиками. У формувальне кільце укласти шарами: картопля, курка, горіхи, сир, морква, яйця. Всі верстви змастити майонезом. Зверху прикрасити салат зернами граната.

Гарячі страви Одними закусками і салатами в рік Бика не обійтися, центральне місце на столі завжди займає гаряче. Нижче наведені рецепти таких страв, які не складно приготувати, і які доречні в святковому меню.

Курка з лимоном, часником і білим вином

Без тривалих приготувань можна зробити запечену в духовці курку з лимоном в винно-часниковому соусі. Птах за цим рецептом виходить незвичайно соковитою і ніжною. Для досягнення такого результату знадобляться: 1,5-1,7 кг куряча тушка; ½ лимона; 400 мл готового курячого бульйону; 100 мл білого сухого вина; 30-50 г м'якого вершкового масла; 1 головка часнику; 2 гілочки розмарину; 1-2 лаврових листки; сіль перець. Як запекти: Спочатку потрібно підготувати курку: її слід добре вимити, обсушити рушником, змастити маслом і натерти сіллю з перцем.

Потім тушку слід укласти в досить глибоку форму для запікання, зверху посипати подрібненим розмарином, а всередину покласти лавровий лист, шматочок масла, що залишилося і розрізаний на кілька частин лимон. У сотейнику з'єднати бульйон і вино. Туди ж покласти очищений і розібраний на часточки часник. Довести все до кипіння і вилити в форму з куркою. Після цього затягнути зверху тушку фольгою і запікати приблизно 1,5 години при 190 ° С. Після цього прибрати фольгу і готувати ще 20 хвилин під грилем або просто збільшивши температуру. Після запікання гарячий соус можна перелити в теплий сотейник і подавати разом з куркою, що додатково урізноманітнює новорічне меню.

Платинова Букрвина

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