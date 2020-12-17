



Антикризові заходи на період період period локдауну в Україні - 22.12.2020 16:39

НБУ прийняв комплекс антикризових заходів для підтримки банківського сектора та економіки України з 8 до 24 січня 2021 року, коли в країні буде діяти локдаун. Про це повідомляє прес-служба регулятора у вівторок, 22 грудня.

"З огляду на розгортання епідеміологічної ситуації, ми вирішили продовжити ряд антикризових заходів і запровадити нові для підтримки банківського сектора та економіки.

Наші дії, з одного боку, дозволять знизити регуляторне навантаження на банки, а з іншого - подбати про тих галузях економіки і позичальників, які найбільше постраждають від посилених карантинних заходів ", - сказав глава НБУ Кирило Шевченко.

Банкам рекомендували реструктуризувати кредити позичальників, що мають фінансові труднощі від введення обмежувальних заходів і не мають можливості обслуговувати кредити.

Крім того, банкам дозволили не поширювати окремі ознаки дефолту по кредитах, які будуть реструктуризовані:

до 30 квітня 2021 (включно) для боржників - фізичних осіб;

до 31 травня 2021 (включно) - для боржників - юридичних осіб.

"Реструктуризація повинна, з одного боку, пом'якшити вплив кризи на фінансовий стан позичальників, а з іншого - не створювати ризиків втрати банками капіталу.

Реструктуризація не повинна погіршувати умови для позичальника і призводити до підвищення ефективної процентної ставки. Банки не повинні встановлювати комісії за реструктуризацію ", - сказано в повідомленні.

При цьому реструктуризацію рекомендують проводити дистанційно.

Банкам дозволили:

не посилювати клас позичальника з урахуванням інформації з кредитного реєстру - до 29 квітня 2021;

не проводити переоцінку і перевірку стану заставного майна - до 30 березня 2021;

не враховувати при оцінці боржників-бюджетних установ виконання показників бюджету за 2020 і 2021 роки - до 4 січня 2023 року.

Що стосується реструктуризації заборгованості виробників "зеленої" електроенергії, банкам дозволено не застосовувати окремі ознаки дефолту, якщо реструктуризації будуть проведені до 30 квітня 2021 (раніше - до 28 лютого).

У той же час в частині управління проблемними активами банки вправі визначити і встановити в стратегії управління проблемними активами цільовий рівень непрацюючих кредитів у 2021 році з урахуванням очікуваних економічних наслідків карантину і обмежень в короткостроковому періоді.

Також в частині розробки та подання банками планів відновлення діяльності банкам дозволили:

проводити стрес-тестування з застосуванням тільки одного стрес-сценарію, який повинен передбачати тривалий негативний економічний ефект від пандемії;

представити плани відновлення діяльності в тестовому режимі не пізніше 1 березня 2021;

не включати в плани відновлення діяльності перелік критичних функцій.

"У частині узгодження кандидатів на керівні посади в банках. Національний банк продовжить дистанційний режим тестування керівників банку та кандидатів на керівні посади в форматі співбесіди з кандидатами шляхом відеоконференції. У частині подання документів до Національного банку. Банкам і небанківським фінустановам дозволено відправляти необхідні документи по електронній поштою з накладенням кваліфікованої електронного підпису ", - додали в Нацбанку.

Перераховані заходи передбачені постановою правління НБУ від 21 грудня 2020 року, яке вступає в силу з 22 грудня.

"Постанова доповнює перелік дій Національного банку, які вже були введені раніше для підтримки банківської системи на час обмежень, пов'язаних з поширенням COVID-19", - пояснили в Нацбанку.

До червня 2021 до банків і банківських груп не застосовуються заходи впливу за порушення вимог до показників капіталу, ліквідності, кредитного ризику.

"Це рішення діє тільки, якщо порушення виникли через негативного впливу карантину, а банки або банківські групи не допускають порушень нормативів достатності капіталу та нормативів ліквідності. Ця пільга не поширюється на банки, які здійснили розподіл прибутку за 2019 рік, виплативши дивіденди", - відзначили в НБУ.

Проведення всіх видів планових виїзних перевірок призупинено на період до останнього календарного дня місяця, в якому завершується дія карантину. Також відстрочено на два роки початок введення норми з обліку в структурі високоліквідних активів в іноземній валюті не більше 80% залишків на кореспондентських рахунках в іноземних банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу.

Нарешті, в частині роботи з непрофільними активами банкам надали більше часу для очищення балансу від активів, які не використовуються при здійсненні банківської діяльності.

"Мова йде переважно про об'єкти житлової та комерційної нерухомості, які банки отримали на баланс в процесі стягнення заставного майна за кредитами", - резюмували в НБУ.

Платинова Буковина, Чернівці

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