



В роботі YouTube і сервісів Google стався глобальний збій - 14.12.2020 15:24

На проблеми з доступом до YouTube і сервісів Google скаржилися користувачі з різних країн світу. Приблизно о 15:00 за киівським часом YouTube і сервіси Google знову стали доступні.

У інтернет-користувачів виникли проблеми з доступом до YouTube і поштового сервісу Google. На відстежує проблеми сервіси Donwdetector число скарг на неможливість підключитися до YouTube за кілька хвилин зросла більш ніж до 80 тис., А до Gmail - до декількох тисяч.

При спробі кореспондента РБК зайти в свій поштовий акаунт Gmail було видано повідомлення про внутрішню помилку: «На жаль, ваш аккаунт тимчасово недоступний. Приносимо вибачення за незручності ». Спроба зайти в «Google Диск» також закінчилася невдачею: «Не вдалося завантажити головну сторінку Google Диску». "Виникла помилка. Приносимо вибачення за доставлені незручності », - повідомив сервіс« Google Документи ».

При цьому у відкритій в режимі «Інкогніто» вкладці YouTube як і раніше працює.

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