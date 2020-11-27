В роботі YouTube і сервісів Google стався глобальний збій

- 14.12.2020 15:24
В роботі YouTube і сервісів Google стався глобальний збій

На проблеми з доступом до YouTube і сервісів Google скаржилися користувачі з різних країн світу. Приблизно о 15:00 за киівським часом YouTube і сервіси Google знову стали доступні.

У інтернет-користувачів виникли проблеми з доступом до YouTube і поштового сервісу Google. На відстежує проблеми сервіси Donwdetector число скарг на неможливість підключитися до YouTube за кілька хвилин зросла більш ніж до 80 тис., А до Gmail - до декількох тисяч.

При спробі кореспондента РБК зайти в свій поштовий акаунт Gmail було видано повідомлення про внутрішню помилку: «На жаль, ваш аккаунт тимчасово недоступний. Приносимо вибачення за незручності ». Спроба зайти в «Google Диск» також закінчилася невдачею: «Не вдалося завантажити головну сторінку Google Диску». "Виникла помилка. Приносимо вибачення за доставлені незручності », - повідомив сервіс« Google Документи ».

При цьому у відкритій в режимі «Інкогніто» вкладці YouTube як і раніше працює.

Ключові слова: збій у жемейл, збій у ютьюб грудень 2020, 14.12.2020

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На яку роботу кличуть українців в Чехії 2020-2021 Чехія залишається однією з найпопулярніших серед українців країн для
- 14.12.2020 10:30
В Харкові на одному мосту столкнулися 10 автівок За підрахунками кореспондента Суспільного, на Комунальному мосту о 19:00 стояли
- 13.12.2020 09:58
У мера Харкова Кернеса відмовили нирки Не працюють обидві нирки. Він на
- 11.12.2020 16:50
Як отримати ФОП 8000 гривень допомоги? + зразок заяви! Одноразову компенсацію витрат бізнесу не будуть надавати, якщо
- 10.12.2020 12:54
Качка в помаранчевій глазурі З качкою завжди багато клопоту, зате і спогадів про соковитою, пахнючем апельсинами птиці вистачить на рік вперед
- 09.12.2020 14:37
Маланка у Красноїльску 2021 відбудеться у карантин та локдаун вдень 14 січня усі маланкарі приходять у центр села та проводять
- 04.12.2020 17:43
Як Джо Байден пережив нещастя і накопичив мільйони доларів «Протягом всього нашого життя ми з Джилл мріяли про те, щоб купити будинок на пляжі
- 01.12.2020 17:13
Горілковий король: біографія нового мера міста Чернівці Романа Клічука У Чернівцях найбільш масштабна заплутана ситуація - в місті давно усунули обраного
- 01.12.2020 09:25
Вибори мера Чернівців 2020: переміг Роман Клічук На виборах мера Чернівців у другому турі перемагає підприємець, кандидат
- 30.11.2020 17:36
Який ризик заразитися коронавірусів на морозі? За словами медика, вірус живе кілька секунд при погоді в
- 27.11.2020 16:56

Всі новини