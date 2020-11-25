Салат Мімоза з червоною ікрою. Рецепт

- 25.11.2020 20:21
Салат Мімоза з червоною ікрою. Рецепт

Радянська класика звучить по-новому завдяки гарній подачі і шапці з червоної ікри

Приготування:  2 години 8 порцій 330 ккал на порцію

Склад салату:

морква  4 шт. Картопля  4 шт. яйця  4 шт. білий цибулю  1 шт. Тунець шматочками у власному соку  1 банка (230г). майонез  200г. Червона ікра  4 ст.л. петрушка  3-4 гілочки. сіль  за смаком.

Приготування:

Морква і картопля вимийте щіткою і відваріть до готовності. промийте холодною водою, очистіть, повністю остудіть і натріть на дрібній тертці. Яйця відварити круто. Очистіть і розділіть на білки і жовтки. Білки натріть на дрібній тертці. Жовтки розкришите виделкою. 
Цибулю очистіть, дрібно наріжте, викладіть в сито і пролийте спочатку окропом, а потім холодною водою. Дайте воді повністю стекти. Відкрийте банку з тунцем і злийте зайву рідину. Посоліть, поперчіть і перемішайте рибу з цибулею.

На блюдо поставте рознімне кільце діаметром 20-22 см. Першим шаром викладіть в кільце дві третини картоплі, трохи посоліть і змастіть майонезом.

Потім викладіть рибу, на неї - залишився картопля, знову посоліть і змастіть майонезом.

Поверх викладіть шар з тертого білка, потім - шар моркви, не забуваючи змащувати кожен шар майонезом.

Самим верхнім шаром на майонез викладіть раскрошенную жовток.

Прикрасьте салат червоною ікрою і листочками петрушки.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: салат мімоза рецепт

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У мера Харкова Кернеса відмовили нирки Не працюють обидві нирки. Він на
- 11.12.2020 16:50
Як отримати ФОП 8000 гривень допомоги? + зразок заяви! Одноразову компенсацію витрат бізнесу не будуть надавати, якщо
- 10.12.2020 12:54
Качка в помаранчевій глазурі З качкою завжди багато клопоту, зате і спогадів про соковитою, пахнючем апельсинами птиці вистачить на рік вперед
- 09.12.2020 14:37
Маланка у Красноїльску 2021 відбудеться у карантин та локдаун вдень 14 січня усі маланкарі приходять у центр села та проводять
- 04.12.2020 17:43
Як Джо Байден пережив нещастя і накопичив мільйони доларів «Протягом всього нашого життя ми з Джилл мріяли про те, щоб купити будинок на пляжі
- 01.12.2020 17:13
Горілковий король: біографія нового мера міста Чернівці Романа Клічука У Чернівцях найбільш масштабна заплутана ситуація - в місті давно усунули обраного
- 01.12.2020 09:25
Вибори мера Чернівців 2020: переміг Роман Клічук На виборах мера Чернівців у другому турі перемагає підприємець, кандидат
- 30.11.2020 17:36
Який ризик заразитися коронавірусів на морозі? За словами медика, вірус живе кілька секунд при погоді в
- 27.11.2020 16:56
Особливості COVID-19 у дітей Коронавірус у дітей може ховатися за видом ГРВІ або
- 27.11.2020 15:53
AirPods програють: клони витісняють оригінальні навушники Apple У 2020 році на ринок було відвантажено 600 мільйонів копій і підробок
- 12.11.2020 11:29

Всі новини