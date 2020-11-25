



Салат Мімоза з червоною ікрою. Рецепт - 25.11.2020 20:21

Радянська класика звучить по-новому завдяки гарній подачі і шапці з червоної ікри

Приготування: 2 години 8 порцій 330 ккал на порцію

Склад салату:

морква 4 шт. Картопля 4 шт. яйця 4 шт. білий цибулю 1 шт. Тунець шматочками у власному соку 1 банка (230г). майонез 200г. Червона ікра 4 ст.л. петрушка 3-4 гілочки. сіль за смаком.

Приготування:

Морква і картопля вимийте щіткою і відваріть до готовності. промийте холодною водою, очистіть, повністю остудіть і натріть на дрібній тертці. Яйця відварити круто. Очистіть і розділіть на білки і жовтки. Білки натріть на дрібній тертці. Жовтки розкришите виделкою.

Цибулю очистіть, дрібно наріжте, викладіть в сито і пролийте спочатку окропом, а потім холодною водою. Дайте воді повністю стекти. Відкрийте банку з тунцем і злийте зайву рідину. Посоліть, поперчіть і перемішайте рибу з цибулею.

На блюдо поставте рознімне кільце діаметром 20-22 см. Першим шаром викладіть в кільце дві третини картоплі, трохи посоліть і змастіть майонезом.

Потім викладіть рибу, на неї - залишився картопля, знову посоліть і змастіть майонезом.

Поверх викладіть шар з тертого білка, потім - шар моркви, не забуваючи змащувати кожен шар майонезом.

Самим верхнім шаром на майонез викладіть раскрошенную жовток.

Прикрасьте салат червоною ікрою і листочками петрушки.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини