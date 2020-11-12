Маланка у Красноїльску 2021 відбудеться у карантин та локдаун

- 04.12.2020 17:43
Маланка у Красноїльску 2021 відбудеться у карантин та локдаун

Цієї зими у Красноїльську не планують через карантин переносити святкування традиційної автентичної Маланки, яке відбудеться в середині січня наступного року.
Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова Красноїльської ОТГ Степан Драгун.

«Цей процес зупинити вже неможливо. В будь-якому разі усі маланкарі виступають у масках, не медичних, але це також маски. Тому скасовувати чи переносити свято ми не плануємо. 14 січня біля селищної ради встановимо сцену і проведемо нашу традиційну Маланку», – сказав Драгун.

Він розповів, що 13 січня колективи з п’яти кутів селища маланкують усю ніч. А вдень 14 січня усі маланкарі приходять у центр села та проводять виступи. Найкращому колективу вручають нагороду.

За словами голови громади, раніше, за радянської влади, всіляко забороняли людям святкувати Маланку. Але мешканці таємно проводили цей ритуал.

«Ніхто не знає точно, коли це дійство маланкування виникло. Колись давно був цар і цариця. Циган був слугою у царя, він впіймав ведмедя і навчив його танцювати. А під час зимових свят циган із ведмедем і козою ходили у двори до жидів, співали, танцювали і так заробляли гроші. Так виник цей ритуал, який передається із покоління в покоління, і всі ці дійові особи розігруються під час виступів», – розповів Драгун.

За його словами, на Маланку до Красноїльська щороку з'їжджаються сотні туристів. Зокрема, були туристи з Англії, Японії, Румунії, Молдови, Польщі тощо. Цього року в селищі також очікують чимало туристів, яких готові розселити у місцевих готелях.

Тому голова громади запрошує всіх охочих завітати до них у селище та на власні очі подивитися на це дійство.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: маланка Красноільськ січень 2021

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