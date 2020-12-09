Качка в помаранчевій глазурі

- 09.12.2020 14:37
Качка в помаранчевій глазурі

З качкою завжди багато клопоту, зате і спогадів про соковиту, пахнючу апельсинами птицю вистачить на рік вперед

3 години, 6 порцій , 480 ккал на порцію

Склад:

Качка 1 шт. (Близько 2 кг) , апельсиновий мармелад 250 мл, апельсин 1 шт, мед 3 ст.л., коньяк 60 мл.. мелений імбир

1/4 ч.л., яблука антонівка, 3 шт., Дрібні яблука (наприклад, китайка), 300 г 
Сіль, мелений чорний перець за смаком

Картопляне пюре і мочена, брусниця для подачі за смаком.

Приготування:

Качку гарненько промити, обсушити, зріжте шкіру у горла і гузку. Якщо потрібно - вийміть з шкіри пінцетом черешки від пір'я.

Натріть зсередини і зовні сіллю і перцем і залиште в холодильнику на ніч.

Дістаньте качку з холодильника, на грудях, стегнах і гомілках зробіть кілька проколів, намагаючись проколоти тільки шкіру, не зачепивши м'яса.

Зв'яжіть кулінарною ниткою ніжки птиці і крила під спинкою.

Антонівка розріжте навпіл, видаліть насіння, м'якоть наріжте тонкими кружальцями.

На дно форми для запікання викладіть часточки яблук. На яблука кладіть качку.

Запікайте качку в розігрітій до 200 градусів духовці близько півтора годин. Через 30 хвилин вийміть форму з качкою, злийте витопився жир, качку переверніть і знову поверніть в духовку.

Приготуйте глазур. Викладіть в сотейник апельсиновий мармелад, додайте коньяк, сік апельсина, мед, всипте мелений імбир і перець чилі. Розігрійте суміш, помішуючи, до кипіння.

Зменшіть вогонь і уварюють глазур, не перестаючи заважати, 15 хвилин до злегка тягучого стану.

Вийміть качку з духовки, відразу зменшіть нагрів до 180 градусів. Знову злийте з дека витопився жир, за допомогою пензлика покрийте всю качку глазур'ю, поруч укладіть дрібні яблучка, проколів їх в декількох місцях.

Запікайте птицю ще 30 хвилин, кожні 10 хвилин дістаючи і знову обмазуючи глазур'ю. 

Подавайте качку з картопляним пюре, моченою брусницею і запеченими яблуками.

 Смачного!

Платинова Буковина Чернівці

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