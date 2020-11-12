Вибори мера Чернівців 2020: переміг Роман Клічук- 30.11.2020 17:36
На виборах мера Чернівців у другому турі перемагає підприємець, кандидат від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук. За Клічук, за інформацією ТВК, проголосувало 59,54% виборців, а за його конкурента, кандидата від партії "Команда Михайлішина" Віталія Михайлішина - 37,5%.
За Романа Клічук проголосували понад 25 тисяч виборців
Жителі Чернівців обрали міським головою Романа Клічук. За даними Центральної виборчої комісії, 29 листопада за нього проголосували 25 529 осіб, або 59,54% виборців, що прийшли на дільниці. Його суперник Віталій Мізхайлішін отримав 37,5% голосів.
Явка на виборах мера міста, за даними ЦВК, склала 22,65%.
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