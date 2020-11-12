



Горілковий король: біографія нового мера міста Чернівці Романа Клічука - 01.12.2020 09:25

Роман Клічук - мер Чернівців. Хто він насправді?

У Чернівцях найбільш масштабна заплутана ситуація - в місті давно усунули обраного мера від влади і не дуже поспішали вибирати нового. Процес підрахунку голосів затягнувся до 12 листопада, коли нарешті були оголошені переможці першого туру. Найбільше голосів несподівано набрав підприємець Роман Клічук. Він же підтвердив невипадковість успіху в 2 турі та став меров Чернівців.

Політичне життя в Чернівцях строката - тут "правлять бал" кілька різних впливових бізнес-груп, які ділять між собою владу в місті і регіоні. Однак місцеві вибори 2020 року стали для них великою несподіванкою, адже на горизонті з'явився новий гравець - партія "Єдина Альтернатива" і її лідер - місцевий горілчаний король Роман Клічук. У матеріалі 24 каналу читайте - чим відомий новий мер Чернівців Роман Клічук, чому все місцеві клани проти нього і чи дійсно він "єдина альтернатива".

Біографія, бізнес і політична кар'єра Романа Клічука

Роман Клічук народився 31 жовтня 1972 року в Чернівцях в родині лікарів. За освітою - медик, у нього диплом Чернівецького медичного університету, вчився в інтернатурі, але відмовився від дитячої мрії стати кардіологом заради бізнесу.

Ще в студентські роки на початку 90-х працював "човником" і їздив до Румунії, Туреччини та колишньої Югославії. Також Клічук займався ще одним типовим для 90-х "бізнесом" - купував по віддалених селах овочі, продавав їх в Чернігові, де були знайомі, на отримані гроші купував пиво на місцевому пивзаводі, і перепродував його в інших місцях, де цей напій вважався дефіцитним . Власне, алкоголь і став основою бізнес-імперії Романа Клічук.

У 1998 році він разом з партнерами створюють велику "ТОВ", Роман Клічук стає її головою, фірма отримує промовисту назву "Рома".

Зараз Роман Клічук - великий бізнесмен, основою його стану є компанія "Рома". Вона спеціалізується на оптовому продажі алкоголю, сигарет і продуктів харчування, виробляє горілку "Графська".

"Рома" є одним з лідерів в сфері продажів алкогольних, пиво-безалкогольних напоїв і кондитерських виробів в Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській і Франківській областях.

Також Клічук володіє мережею ресторанів, пабів і піцерій, об'єднаних в компанію "Гойра груп". Крім того, в Клічук є свої інтереси в агробізнесі та в будівельній справі - він є співвласником компанії "Брусницька Мацеста", що спеціалізується на ресторанному та готельному бізнесі.

З 2006 року Роман Клічук офіційно в політиці, спочатку був у "Батьківщині" і обирався від цієї політсили до Чернівецької облради. З 2018 роки бізнесмен - в рядах "Самопомочі" і навіть офіційно профінансував політсилу Оксани Сироїд на 900 грн, балотувався в нардепи в 2019 році, але програв конкурентам.

Цікаво, що ще в грудні 2019 року Клічук дав програмне і досить відверте інтерв'ю виданню "Версії", в якому заявив, що політика - це не його. Також Клічук зізнався, що голосував на виборах президента за Петра Порошенко, хоч і вважає його винним в бідах України. Володимира Зеленського бізнесмен не вважає професіоналом, проте не заперечував його бажання змінити країну на краще, просто сумнівався, що у нього вийде.

Не хочу бути політиком. Не моя це. Не можуть всі бути політиками. Комусь же треба і бізнесменами ... Мені не подобається просити за себе - я краще за кого-то попрошу. Не уявляю собі, як би я ходив і агітував: голосуйте за мене, тому що я такий класний .... Я дуже вболіваю за Україну, місто і область. Я і далі буду робити все, що потрібно. Але сам політиком бути не хочу, - Роман Клічук в інтерв'ю виданню "Версії" в грудня 2019.

За пів року Клічук змінить свою думку заради власного політичного проекту - партії "Єдина альтернатива". Попередня назва цієї політсили - "Партія села і міста".

Соціологічні опитування протягом року ставили його вперто на 3 місце і не бачили в 2 турі. Однак городяни вирішили по-своєму. І саме цим пояснюється такий тривалий підрахунок в не дуже великому місті, яким Чернівці.

Обраний на минулих виборах мер Каспрук був епічно відсторонений і 3 роки намагався відновити свої повноваження через суд - Чернівцями зараз керує чоловік нардепа 8 скликання, а нині - глави партії "УДАР" Оксани Продан - Василь, він є секретарем міськради. Василь Продан в мерських виборах участі не бере, але всіляко підтримує Михайлішина, який є людиною бізнес-групи Фірташа і Папієва.

У першому турі, який не могли порахувати 3 тижні, він взяв 27,23% голосів виборців. Тепер у другому турі Клічук битиметься з членом "Команди Михайлішина", а насправді - кадровим представником "ОТЗЖ" Віталій Михайлішин (21,31%).

У другому турі, який відбувся 29 листопада, розрив між двома кандидатами ще більше поглибилася. Михайлишин взяв лише 37,5%, а Клічук - майже 60%. Виборча комісія в цей раз затягувати не стала і все аккуаратно порахувала вже на наступний день - в понеділок. Таким чином, Роман Клічук був обраний новим мером міста Чернівці.

Скандали

Роман Клічук є родичем колишнього міністра юстиції Павла Петренка. У 2015 році Божена Петренко, яка по материнській лінії є племінницею чиновника, а по батьківський - бізнесмена Клічук, виявилася в центрі антикорупційного розслідування. Її підозрювали в неправомірному придбанні двох квартир і машини на загальну суму в 7 млн ​​гривень.

Тоді мати Божени заявила, що ті гроші - допомога Клічук, проте сам бізнесмен спростував інформацію, що давав племінниці такі великі суми.

Також Клічук звинувачували в несплаті податків і нелегальний продаж алкоголю. Сам бізнесмен закиди в бутлегерство спростовує і називає це помстою за політичну позицію, автором звинувачень називає колишнього нардепа Максима Бурбака, а себе - одним з найбільших платників податків в області.

Джерело 24tv. ua

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