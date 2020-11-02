AirPods програють: клони витісняють оригінальні навушники Apple- 12.11.2020 11:29
AirPods програють: клони витісняють оригінальні навушники Apple
У 2020 році на ринок було відвантажено 600 мільйонів копій і підробок бездротових навушників AirPods. У той же час поставки оригінальних AirPods істотно програють, складаючи близько 80 мільйонів одиниць.
Цікаво, що навіть недорогі навушники зараз демонструють хорошу якість звучання. Багато з них отримали системи шумозаглушення, передає Mydrivers.
Як це вдалося
Як кажуть експерти, головна причина - істотно нижча вартість копії або схожою моделі, в порівнянні з AirPods.
При цьому ринок повністю бездротових гарнітур останні роки дуже активно розвивається. Відповідно і попит на такі навушники постійно зростає.
Виробники мобільних телефонів, такі як Huawei і Xiaomi, і виробники аудіосистем, такі як Edifier і 1more, поступово скорочують розрив з продуктами Apple з точки зору дизайну і продуктивності. У той же час, їх навушники є в широкому ціновому діапазоні.
Ситуацію розуміє і Apple. Саме тому виробник вирішив не додавати стандартні навушники в комплекті поставки нових смартфонів iPhone 12. Таким чином намагаються збільшити продажі AirPods.
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