Яка частина курки шкідлива?

- 09.11.2020 12:33
Яка частина курки шкідлива?

Фахівці з'ясували, що на курячої гузку знаходиться багато паразитів і бактерій і надмірне вживання цієї частини птиці негативно позначається на здоров'ї.

Про це йдеться в матеріалі порталу Голос.

Відзначається, що також краще відмовитися від вживання курячих легких, оскільки в них теж може бути багато паразитів і бактерій, які не вдається знищити навіть термообробкою через їх стійкості до високих температур.

Як стверджують автори матеріалу, при попаданні в людський організм вони можуть привести до нездужання.

Крім того, небезпечні для здоров'я людини речовини можуть накопичуватися також в курячої голові.

Відзначається, що практично нічого корисного немає і в курячій шкірі - вона багата жиром і на її поверхні також знаходиться багато паразитів і бактерій.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: шкідливість курки, шкідлива частина курячого мяса

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

AirPods програють: клони витісняють оригінальні навушники Apple У 2020 році на ринок було відвантажено 600 мільйонів копій і підробок
- 12.11.2020 11:29
У 2 тур виборів мера Чернівців вийшли Клічук та Міхайлишин Так, найбільше голосів у другому турі виборів мера Чернівців набрали кандидати Роман Клічук (15317
- 12.11.2020 10:19
Кілька сотень пачок сигарет стали причиною втрати вантажівки. Фото У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією
- 06.11.2020 11:19
Як лікувати Ковід - нова СХЕМА на листопад 2020 Якщо температура висока, збивається парацетамолом погано, якщо ви з групи ризику, якщо сатурація
- 05.11.2020 16:39
У США виявили махінації майже з двома мільйонами голосів виборців Американські судові спостерігачі опублікували порівняння
- 05.11.2020 16:20
На Буковині зафіксували 415 випадків COVID-19 За минулу добу на Буковині зафіксовано 415 нових випадків зараження коронавірусом.
- 04.11.2020 18:32
Байден висловив упевненість у своїй перемозі на виборах Трамп і Байден заявили про перемогу на виборах президента США
- 04.11.2020 16:11
На Буковині затримано посередника, який передавав хабар за ухилення від військової служби Співробітники Слідчого управління ГУНП спільно з СБУ задокументували
- 04.11.2020 14:29
В ворота ЧНУ вьехал автомобиль. Фото
- 03.11.2020 10:36
У Чорнобилі у двох чоловіків вилучили 40 кілограмів радіоактивних грибів Близько 40 кілограмів грибів вилучили у двох чоловіків в зоні відчуження
- 02.11.2020 17:37

Всі новини