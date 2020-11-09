



Яка частина курки шкідлива? - 09.11.2020 12:33

Фахівці з'ясували, що на курячої гузку знаходиться багато паразитів і бактерій і надмірне вживання цієї частини птиці негативно позначається на здоров'ї.

Про це йдеться в матеріалі порталу Голос.

Відзначається, що також краще відмовитися від вживання курячих легких, оскільки в них теж може бути багато паразитів і бактерій, які не вдається знищити навіть термообробкою через їх стійкості до високих температур.

Як стверджують автори матеріалу, при попаданні в людський організм вони можуть привести до нездужання.

Крім того, небезпечні для здоров'я людини речовини можуть накопичуватися також в курячої голові.

Відзначається, що практично нічого корисного немає і в курячій шкірі - вона багата жиром і на її поверхні також знаходиться багато паразитів і бактерій.

Платинова Буковина, Чернівці

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