Яка частина курки шкідлива?- 09.11.2020 12:33
Фахівці з'ясували, що на курячої гузку знаходиться багато паразитів і бактерій і надмірне вживання цієї частини птиці негативно позначається на здоров'ї.
Про це йдеться в матеріалі порталу Голос.
Відзначається, що також краще відмовитися від вживання курячих легких, оскільки в них теж може бути багато паразитів і бактерій, які не вдається знищити навіть термообробкою через їх стійкості до високих температур.
Як стверджують автори матеріалу, при попаданні в людський організм вони можуть привести до нездужання.
Крім того, небезпечні для здоров'я людини речовини можуть накопичуватися також в курячої голові.
Відзначається, що практично нічого корисного немає і в курячій шкірі - вона багата жиром і на її поверхні також знаходиться багато паразитів і бактерій.
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