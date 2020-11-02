Кілька сотень пачок сигарет стали причиною втрати вантажівки. Фото- 06.11.2020 11:19
У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, прикордонники разом з митниками позбавили іноземця вантажівки, якою той намагався незаконно переправити сигарети.
Так, сьогодні вдосвіта в рамках проведення активних заходів з протидії переміщенню контрабандних товарів, в пункті пропуску «Порубне», прикордонники ініціювали огляд автомобіля «МАН» 2008 року випуску. Під час перевірки вантажівки, працівниками пункту пропуску було виявлено тютюнові вироби. Зважаючи, що 46-річний водій, приховав понад три сотні пачок сигарет марки «Marlboro» та «Rotmans» іноземного виробництва в кабіні вантажівки, чоловіку довелося залишити транспортний засіб на кордоні. Автомобіль разом із тютюновими виробами було вилучено та оцінено у більш ніж 211 тисяч гривень.
Пресслужба Чернівецького
прикордонного загону
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