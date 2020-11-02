У США виявили махінації майже з двома мільйонами голосів виборців

- 05.11.2020 16:20
У США виявили махінації майже з двома мільйонами голосів виборців

 Американські судові спостерігачі опублікували порівняння даних демографічної статистики і реєстрації бюлетенів виборців. В ході дослідження фахівці виявили майже два мільйони махінацій з голосами електорату.

З'ясувалося, що в 353 округах 29 штатів США було зареєстровано на 1,8 мільйона бюлетенів більше, ніж громадян, у яких є право голосувати. При цьому в деяких штатах ця цифра різнився майже в два рази: в Техасі було зафіксовано 187 бюлетенів на 100 виборців, в Нью-Мексико - 177, і в Південній Дакоті - 171.

Байден перемагає на виборах президента США
Чому він вирвався вперед і куди поділося перевага Трампа?
«Нове дослідження" мертвих душ "в голосуванні підкреслює нерозсудливість сліпий розсилки бюлетенів і заявок на занесення до списку реєстрації виборців поштою. "Брудні" списки виборців можуть означати "брудні" вибори », - заявив Том Фиттон, глава об'єднання спостерігачів.

Раніше повідомлялося, що в декількох штатах американці вийшли на протести через результати голосування. Так, в Нью-Йорку люди вимагають «рахувати кожен голос».

У США триває підрахунок голосів за кандидатів на пост президента країни. День голосування був 3 листопада, однак в цьому році в зв'язку з пандемією виборці могли голосувати і поштою, надіславши запит бюлетень заздалегідь. За пост глави держави борються чинний президент США, республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден, який займав пост віце-президента за Барака Обами. У багатьох штатах різниця між претендентами становить частки відсотка.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: вибори у США хто переміг 2020

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

AirPods програють: клони витісняють оригінальні навушники Apple У 2020 році на ринок було відвантажено 600 мільйонів копій і підробок
- 12.11.2020 11:29
У 2 тур виборів мера Чернівців вийшли Клічук та Міхайлишин Так, найбільше голосів у другому турі виборів мера Чернівців набрали кандидати Роман Клічук (15317
- 12.11.2020 10:19
Яка частина курки шкідлива? Фахівці з'ясували, що на курячої гузку знаходиться багато паразитів і бактерій і
- 09.11.2020 12:33
Кілька сотень пачок сигарет стали причиною втрати вантажівки. Фото У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією
- 06.11.2020 11:19
Як лікувати Ковід - нова СХЕМА на листопад 2020 Якщо температура висока, збивається парацетамолом погано, якщо ви з групи ризику, якщо сатурація
- 05.11.2020 16:39
На Буковині зафіксували 415 випадків COVID-19 За минулу добу на Буковині зафіксовано 415 нових випадків зараження коронавірусом.
- 04.11.2020 18:32
Байден висловив упевненість у своїй перемозі на виборах Трамп і Байден заявили про перемогу на виборах президента США
- 04.11.2020 16:11
На Буковині затримано посередника, який передавав хабар за ухилення від військової служби Співробітники Слідчого управління ГУНП спільно з СБУ задокументували
- 04.11.2020 14:29
В ворота ЧНУ вьехал автомобиль. Фото
- 03.11.2020 10:36
У Чорнобилі у двох чоловіків вилучили 40 кілограмів радіоактивних грибів Близько 40 кілограмів грибів вилучили у двох чоловіків в зоні відчуження
- 02.11.2020 17:37

Всі новини