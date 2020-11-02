



У США виявили махінації майже з двома мільйонами голосів виборців - 05.11.2020 16:20

Американські судові спостерігачі опублікували порівняння даних демографічної статистики і реєстрації бюлетенів виборців. В ході дослідження фахівці виявили майже два мільйони махінацій з голосами електорату.

З'ясувалося, що в 353 округах 29 штатів США було зареєстровано на 1,8 мільйона бюлетенів більше, ніж громадян, у яких є право голосувати. При цьому в деяких штатах ця цифра різнився майже в два рази: в Техасі було зафіксовано 187 бюлетенів на 100 виборців, в Нью-Мексико - 177, і в Південній Дакоті - 171.

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«Нове дослідження" мертвих душ "в голосуванні підкреслює нерозсудливість сліпий розсилки бюлетенів і заявок на занесення до списку реєстрації виборців поштою. "Брудні" списки виборців можуть означати "брудні" вибори », - заявив Том Фиттон, глава об'єднання спостерігачів.

Раніше повідомлялося, що в декількох штатах американці вийшли на протести через результати голосування. Так, в Нью-Йорку люди вимагають «рахувати кожен голос».

У США триває підрахунок голосів за кандидатів на пост президента країни. День голосування був 3 листопада, однак в цьому році в зв'язку з пандемією виборці могли голосувати і поштою, надіславши запит бюлетень заздалегідь. За пост глави держави борються чинний президент США, республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден, який займав пост віце-президента за Барака Обами. У багатьох штатах різниця між претендентами становить частки відсотка.

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