



Як лікувати Ковід - нова СХЕМА на листопад 2020 - 05.11.2020 16:39

Як діяти, якщо ви захворіли і підозрюєте, що це КОВІД. Я дуже глибоко занурилася в тему, нехай моє занурення виявиться корисним не тільки для нас. Тут не буде назв ліків, які потрібно приймати, але будуть ті, які приймати точно не потрібно. Давайте про них відразу.

НЕ ПОТРІБНО пити арбідол, інгаверін, всі можливі Ферон і все те, що зазвичай радять в аптеці, коли хтось захворів. Це не працює. Ніколи). Але навіть якщо б воно працювало, у випадку з ковідом це було б не лікування, а навпаки. Ковід, крім іншого, небезпечний дуже сильним імунною відповіддю. Організм поводиться, як під час аутоімунних захворювань і намагається зжерти себе сам. Саме тому нам НЕ ПОТРІБНО підвищувати імунітет, саме тому нам ПОТРІБНО збивати температуру вище 38.5.

НЕ ПОТРІБНО пити антибіотики. Але не пити їх буде складно. Їх призначатимуть, радити, пресинг величезний. Вийде встояти - ви крутий. У мене не вийшло. Хоча я точно знала, що не потрібно. Але не змогла взяти на себе відповідальність. Якби хворіла сама, не пила б точно. Це вірус. Антибіотики на нього не діють. Навіть пневмонія, яку він викликає, не та пневмонія, яку треба лікувати антибіотиком. Спробуйте встояти! По крайней мере, на першому тижні!

Далі буде якийсь алгоритм дій, якого мені дуже не вистачало. Отже, ви відчули недобре. Воно може бути яким завгодно - температура, ломота в мязах і суглобах, першіння в горлі, кашель, запаморочення, все це разом.

1. Вважаємо дні. Це важливо. День, коли ви відчули перше нездужання - день перший. Записали і запамятали.

2. Вимірюємо температуру. Після 38-38,5 збиваємо парацетамолом. Стежимо, наскільки добре збивається.

3. Багато пємо.

4. Вимірюємо сатурацию, якщо є чим. Якщо нема чим - вважаємо вдихи в хвилину (від 16 до 20 - нормально. Більше - погано) Або дивимося, на який час можемо затримати подих, оцінюємо. Але краще не балуватися і купити пульсоксиметр. Або взяти у тих, хто його вже купив, але ще не захворів або вже видужав. Зараз таких багато.

5. Оцінюємо, наскільки ви в групі ризику. Якщо ви товстенький чоловік після 45, схильний до діабету або з проблемним серцем, краще не жартувати.

6. Знаходимо лікаря. Це один з найскладніших пунктів. Терапевти з поліклініки додому не ходять, лікарі, які працюють в ковідних госпіталях - зайняті цілу добу, знайомі лікарі зараз швидше за все просто не в темі протоколів лікування, вони змінюються дуже швидко. Але знайти лікаря, якому довіряєте, дуже важливо. Є ймовірність, що потрібні будуть серйозні ліки в серйозних дозуваннях. Самим собі таке призначати не можна. Нас консультувало 3 лікаря. Вони знайшлися не відразу. Тому ми зробили багато помилок. Лікар з ковідного госпіталю не враховувала, що ми в першій фазі хвороби, призначала серйозні ліки, коли в них ще не було необхідності. Це витрати того, що вона має справу з хворими другої, важкої фази. Дуже хороший гематолог, який міг читати аналізи крові, але не завжди міг співвідносити їх саме з цим діагнозом, тому що не мав з ним справ. І третій лікар, амбулаторний терапевт з московської клініки МЕДСКАН. Вона консультувала нас онлайн, за великі гроші, але це була дуже корисна, яка визначає консультація. 3500 коштував годину. Але він того вартий. Озираючись назад, я шкодую тільки про те, що не вийшло проконсультуватися у неї раніше. І найголовніше спасибі Наталія Терещенко Саме її пости допомогли вибрати напрямок лікування, саме вона порадила звернутися до потрібних лікарям. І так, я підтверджую тепер, що обрана нею тактика лікування виявилося ефективним.

Отже, продовжуємо. Якщо ви не в групі ризику і температура не висока, якщо в цілому все це більше нагадує звичайне ГРВІ, продовжуйте діяти по першим пяти пунктам дня приблизно до 5-6.

Якщо температура висока, збивається парацетамолом погано, якщо ви з групи ризику, якщо сатурація не надто - перше, що потрібно зробити,

7. ПОТРІБНО ЗДАТИ КРОВ

Загальний аналіз, коагулограму і біохімічний аналіз. Це важливіше, ніж намагатися додзвонитися до поліклініки і здати тест на ковід, тим більше що шансів на це у вас не дуже багато.

Чому? Тому що тест на ковід покаже тільки є у вас вірус чи ні, і то якщо його правильно візьмуть, що навряд чи. А аналізи крові покажуть, наскільки варто переходити до серйозних дій. Аналіз крові здати буде непросто. Платні лабораторії пишуть на сайтах, що не приймають пацієнтів з ознаками ГРВІ. Це складний етичний момент, який кожен вирішує сам за допомогою свого списку контактів в телефоні.

ПОТРІБНО ДИВИТИСЯ НА: з-реактивний білок, д-димер, фібриноген, тромбоцити. Якщо все це підвищений, а тромбоцити знижені, скоріше за все це воно. Ці показники потрібно відстежувати, вони нам скажуть, якщо скоро буде жах жах, і дозволять виграти час. Ну, низькі тромбоцити - це просто важлива діагностична особливість вірусу, по ним ми можемо сказати воно не воно.

Фібриноген і д-димер скажуть нам, наскільки потрібні антикоагулянти. Деякі лікарі вважають, що їх потрібно пити прямо відразу, як тільки захворів. Ми майже відразу і почали, тому що ці показники були погані. Розріджувати кров, а саме цим займаються антикоагулянти, потрібно, тому що специфіка ковіда в освіті тромбів в дрібних судинах. Це його головна небезпека, через це буває ураження легень. Дрібні судини легких закупорюються, газообмін порушується, легені уражаються - ось вона та сама пневмонія на КТ. Самим починати антикоагулянти не варто, вони не нешкідливі, важлива дозування. Якщо зазначені параметри відхиляються від норми, за всяку ціну 8. консультуючись з ВРАЧОМ. Ні, все ще не пємо антибіотик! Ні, інтерферон теж не пємо. Лікар призначить дозування антикоагулянтів, лікар вирішить, чи потрібні вже гормони. Вони бувають потрібні, щоб знизити імунну відповідь організму, щоб запобігти цитокіновий шторм. Але ви самі не зможете її призначити. ТІЛЬКИ ЛІКАР! Він же скаже вам, що у КОВІДА Є ПАУЗА. Дня з 5 приблизно і до 7-8. Тому важливо рахувати дні. У цей час здається, що ти майже одужав. Тут всім категоріям громадян важливо здати кров. Навіть тим, у кого було 37 і нічого більше. Якщо показники в нормі або підвищені не сильно, продовжуємо тихесенько хворіти, пити воду і дякувати небеса, що у вас все проходить легко. Швидше за все, ви дійсно одужує. Якщо ж у цей «вікно» ви відчуваєте себе нормально, а з-реактивний білок, д-димер, феритин сильно вище норми, швидше за все не уникнути другої хвилі. 9. І тоді знову консультуючись з ВРАЧОМ. Якщо ви вже на ліках, він скоректує дози, якщо все було лайтово, він ліки призначить. Це наше спасительно вікно. Потрібно встигнути! Не треба їхати на кт, не втрачайте час. Тільки якщо сатурація впала нижче 92, тут тільки кт через швидку і, якщо пощастить, лікарня. Якщо резюмувати, важливо: - контролювати з-реактивний білок, д-димер, фібриноген і загальний крові. - знайти лікаря, який знає протоколи лікування і зможе призначити цю антибіотики, а антикоагулянт в потрібній дозуванні і гормони. Хіба ви не призначити нічого, якщо не потрібно. - контролювати температуру і сатурацию. Якщо я захворію, а я можу - у мене довгий прямий контакт - я буду діяти так. Що ми зробили неправильно? Ми даремно почали цей довбаний азитроміцин. І пізно знайшли лікаря, який точно знав, що робити. Не робіть наших помилок. Навколо зараз кілька прикладів людей, які все зробили невчасно і лежать в лікарні або на ШВЛ. Будьте уважні. І пийте вітамін С, вітамін Д і цинк, поки не почалося.

Ганна Петренко

Всі новини