На Буковині зафіксували 415 випадків COVID-19- 04.11.2020 18:32
За минулу добу на Буковині зафіксовано 415 нових випадків зараження коронавірусом.
Географія поширення нових випадків:
Чернівці +148
Сторожинецький район +52
Кіцманський район +47
Сокирянський район +43
Кельменецький район +29
Новоселицький район +26
Вижницький район +22
Глибоцький район +15
Заставнівський район +14
Хотинський район +7
Путильський район +7
Герцаївський район +5
Загалом по області:
23296 випадків усього
10824 одужали
484 померли
985 у лікарні
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