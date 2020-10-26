



Вибори мера Чернівців: хто має які шанси? - 26.10.2020 15:26

На виборах глав обласних центрів України фаворити кампанії зазвичай відомі заздалегідь. Але ось уже другі місцеві вибори дивують несподіваним ходом передвиборної кампанії в деяких містах. У 2015-му це був Миколаїв.

У цьому році на місцевих виборах цікава баталія розвертається на Буковині, де відразу три кандидати мають рівні шанси потрапити до другого туру. При цьому, один з трьох, який вже гарантував собі путівку до другого туру, є колишнім соратником Віктора Януковича. Екс-регіонал Віталій Михайлишин, якого пов'язують з опальний олігархом Дмитром Фірташем, є лідером гонки на посаду міського голови.

Тому, кінець жовтня в Чернівцях очікується політично гарячим. Згідно з даними дослідження, яке проводила компанія ACTIVEGROUP в період з 10 по 12 жовтня, шанс потрапити до другого туру виборів глави обласного центру мають тільки три кандидати, розриви в рейтингах яких менше похибки дослідження. Це Віталій Михайлішин, якого готові підтримати 22,4% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, Роман Клічук, Олексій Каспрук з рівнем підтримки відповідно 21,4% і 20,9%.

При цьому Михайлишин у другому турі переміг би Олексія Каспрука з результатом 31,9% проти 27,3%, але в разі виходу в другий тур, Роман Клічук переможе обох. У парі Клічук проти Михайлішина, кандидат від «Єдиної Альтернативи» переміг би з результатом 33,4% проти 26,4%, а в парі Клічук проти Каспрука перший переміг би з результатом 36,4% проти 26,5%.

Таким чином виходить, що реальний шанс поборотися за пост мера Чернівців мають тільки кандидат від «Єдиної Альтернативи» Роман Клічук і лідер однойменної команди Віталій Михайлішин. Останній, виходячи з уже другого поспіль жовтневого дослідження, гарантував собі путівку до другого туру. Інтригою залишається тільки те, хто там буде його суперником.

З огляду на той факт, що Михайлішин може перемогти 15 листопада Олексія Каспрука, на виборах 25 жовтня чернівчани для себе повинні вирішити - чи повинен потрапити до другого туру Каспрук, що робить Віталія Михайлішина мером, або Клічук, що означає - поява нового мера Чернівців від «єдиної альтернативи ».

Незрозумілою залишається ситуація зі складом міської ради. Ще недавно шанс потрапити туди мали до дев'яти партій. Але згідно з останніми дослідженнями, партія «Опозиційна платформа - за життя», якби вибори відбулися вже в найближчу неділю, не потрапила б до складу міської ради. Так, серед усіх опитаних, у партії ОТЗЖ поки тільки 2,9%, а серед тих, хто прийде голосувати і визначився з вибором - 3,7% підтримки. Хоча, згідно з недавнім опитуванням, ще тиждень тому серед тих, хто визначився і прийшов би на вибори, рейтинг ОТЗЖ був 5,1%.

Це може бути наслідком того, що лідер мерських виборів екс-регіонал Віталій Михайлишин особистим рейтингом вивів партію «Команда Михайлішина» на третє місце. Ймовірно, відбувається перетікання електорату від ОТЗЖ до його команді - поки вона з усіх опитаних має 9,2%, а серед тих, хто прийде голосувати і визначився з вибором - 11,9% підтримки Чернівців.

Також з числа прохідних випадає партія «Чернівчан», яка з усіх набрала б - 3,6%, а серед тих, хто прийде голосувати і визначився з вибором - 4,6%.

Це може бути пов'язано з тим, що перший номер списку «Чернівчан» колишній мер Чернівців Микола Федорук, який до старту виборчої кампанії входив в головну четвірку лідерів симпатії чернівчан, не став балотуватися на пост мера міста, а також з тим, що все частіше позицію партії «Чернівчан» коментує не є Миколо Трохимовичу, а Максим Бурбак, до якого у городян неоднозначне ставлення.

Також істотні проблеми з потраплянням до другого туру мають ще дві політичні сили - «Рідне місто» та «Пропозиція». Партія, лідером списку якої є виконуючий обов'язки міського голови - секретар міської ради Василь Продан, серед усіх опитаних має 4,6%, а партія відстороненого мера Олексія Каспрука «Пропозиція» - 4,7% підтримки. Але, на відміну від двох попередніх партій, які втратили шанс потрапити до міської ради, ці дві політичні сили свої шанси зберігають - серед тих, хто прийде голосувати і визначився з вибором, «Рідне місто» має 5,9%, а «Пропозиція» - 6,0% підтримки Чернівців. При цьому слід зазначити, що, на відміну від «Пропозиції», до якої нещодавно приєднався Олексій Павлович, і яка другий місяць балансує на межі потрапляння до міської ради, «Рідне місто» стрімко втрачає підтримку. У вересні партія Василя Продана потрапляла в трійку лідерів соціологічних опитувань, про що свідчили дані соціологічної групи «Рейтинг». Тиждень тому вона мала серед тих, хто прийде голосувати і визначився з вибором - 8,4%, перебуваючи в рейтингу на 4 місці, а сьогодні - вона вже сьома з показником - 5,9% підтримки жителів міста. Цьому може бути два пояснення: по-перше - у вересні поруч з «Рідним містом» стояло прізвище Віталія Михайлішина, який тоді мав один з найвищих особистих рейтингів в Чернівцях

Сергей ФЕДУНЯК, доктор политических наук,

профессор кафедры международных отношений ЧНУ

Сергей Федуняк, ЧНУ

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