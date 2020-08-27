



В Азербайджані знайшли заборонені ООН вірменські снаряди - 02.11.2020 09:13

Азербайджанські сапери виявили в прифронтових селах снаряди вірменських ВС з білим фосфором, а також заборонені резолюціями ООН касетні боєприпаси. Про це заявив в інтерв'ю РІА Новини виконавчий директор Національного агентства з розмінування Азербайджану (ANAMA) Газанфар Ахмедов.

За його словами, в районі населених пунктів були знайдені артилерійські снаряди Д-4 з вмістом білого фосфору, які «були застосовані проти мирного населення Азербайджану».

«Противник використовує касетні снаряди, використання яких проти мирного населення заборонено резолюціями ООН. Це не перший випадок - ці ж снаряди були знайдені в Геранбойського і Агджабедінском районах. Сьогодні в селі Заважали Геранбойського району знову-таки були знайдені уламки, сьогодні-завтра журналісти зафіксують їх », - заявив Ахмедов.

Снаряди у дворах, згорілі машини і поранені діти: війна в Нагірному Карабасі очима мирних жителів

Він сказав, що боєголовка ракети була пошкоджена, тому її транспортування на полігон для знищення неможлива. Об'єкт знищили на місці, журналісти зняли репортажі на безпечній відстані.

З 27 вересня до 3 листопада в населених пунктах, містах і селах, де живе мирне населення, було знайдено понад 317 одиниць боєприпасів, зазначив Ахмедов. Також виявлено 750 розірвалися одиниць, 1627 протипіхотних мін та понад 200 протитанкових.

Крім цього, в Азербайджані знайшли 13 балістичних ракет «Ельбрус» / SCUD, якими «були нанесені удари по містах Гянджа, мінгечаур, Габала, Кюрдамір».

В кінці жовтня Вірменія звинуватила Азербайджан в застосуванні фосфорного зброї. Захисник прав людини в Вірменії Арман Татоян заявив, що Баку використовує озброєння, яке має елементи хімічної зброї.

26 жовтня в Нагірному Карабасі вступив в силу режиму припинення вогню. Відповідних домовленостей було досягнуто Азербайджаном і Вірменією за посередництва США. Третє за рахунком перемир'я почалося о 08:00 за місцевим часом (07:00 мск), однак незабаром сторони звинуватили одна одну в порушенні режиму тиші і продовжили бойові дії.

У 1991 році Нагірний Карабах, більшу частину населення якого складали вірмени, проголосив незалежність від Азербайджану. Баку спробував повернути регіон силою, почалася війна. У 1994 році Азербайджан, Вірменія і невизнана НКР уклали перемир'я.

Платинова Буковина, Чернівці

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