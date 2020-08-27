Байден висловив упевненість у своїй перемозі на виборах

- 04.11.2020 16:11
Байден висловив упевненість у своїй перемозі на виборах

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден висловив упевненість у своїй перемозі на виборах. Про це повідомляє ТАСС.

«Я тут не для того, щоб заявити, що ми перемогли, але для того, щоб сказати, що коли будуть підраховані голоси, ми виграємо», - заявив політик в ході свого виступу в штаті Делавер.

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Байден також підкреслив, що набере необхідні для перемоги на виборах 270 голосів вибірників.

3 листопада в США - день загальних виборів. Громадяни обирають президента і віце-президента, також будуть обрані 35 сенаторів, вся палата представників, 13 губернаторів і представники місцевих органів влади. За найвищу посаду борються чинний глава держави, республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден, який займав пост віце-президента за Барака Обами.

Офіційно підрахунок голосів ще не завершений, у багатьох штатах різниця між претендентами на пост президента становить десяті частки відсотка. Поки що у Байдена 248 голосів вибірників, а у Трампа - 214. Незважаючи на те що остаточних результатів президентських виборів ще немає, Трамп уже привітав своїх виборців з перемогою. У штабі Байдена також висловили впевненість у перемозі.

Ключові слова: вибори США

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