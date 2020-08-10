



На Буковині померли двоє молодих хлопців - 01.11.2020 12:01

На Дністрі в селі Кельменецького району на яхт-базі загинув 19-річний хлопець. Він отримав травми від удару траверсу, коли вивантажували один з катерів.

Про це розсказала прессекретарка управління нацполіції у Чернівецькій області Надія Грамчук.

За її словами, хлопець допомагав підіймати катер батькові, який володіє базою. У підйомного крану обірвався трос з металевим траверсом, який вдарив хлопця. Він одразу помер.

На Буковині у ДТП загинув 18-річний хлопець. 1 листопада на Буковині у ДТП загинув 18-річний хлопець

У селі Карапчів Вижницького району сталась ДТП, в якій загинув водій. 18-річний хлопець не впорався з керуванням.

Про це повідомили на сайті нацполіції області.

За інформацієї поліції, автівка перекинулася, водій помер до приїзду швидкої.

Платинова Буковина, Чернівці

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