



Землетрус стався біля берегів Аляски - 20.10.2020 02:15

Землетрус магнітудою 7,5 стався біля берегів Аляски. Про це повідомляється на сайті Центру землетрусів Аляски.

Центр поштовхів знаходився приблизно в 107 кілометрах від міста Санд-Пойнт. Також природне явище відчувалося в Чігнік, Уналашку, Манокотаке, Південному Накнек і на півострові Кенан. Про постраждалих і пошкодженнях не повідомляється.

За інформацією Геологічної служби США, існує ризик формування цунамі, передає «Рейтер».

Потужний землетрус на Алясці стався в 2018 році. Його магнітуда склала 7,0. Епіцентр поштовхів розташовувався в 13 кілометрах від найбільшого міста штату Анкоріджа на глибині близько 40 кілометрів. В результаті стихійного лиха пошкоджено будинки і дороги, деякі райони залишилися без електрики.

Загроза цунамі оголошена після землетрусу недалеко від Аляски.

Американський тихоокеанський центр з попередження про стихійні лиха повідомив про загрозу цунамі після потужного землетрусу в районі Східних Алеутських островів.

Нагадаємо, в понеділок Геологічна служба США зафіксувала землетрус недалеко від американського штату Аляска. Його магнітуда становила 7,5, а епіцентр знаходився в 91 кілометрі на південний схід від міста Санд-Пойнт, в якому проживають близько тисячі чоловік. Пізніше фахівці розповіли про повторні, але менш сильних підземних поштовхах магнітудою від 3,6 до 5,9. Осередок афтершоків залягав на глибині від 15,5 до 37,3 кілометра. Епіцентр знаходився на відстані до 133 кілометрів від міста Санд-Пойнт.

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