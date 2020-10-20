Землетрус стався біля берегів Аляски

- 20.10.2020 02:15
Землетрус стався біля берегів Аляски

Землетрус магнітудою 7,5 стався біля берегів Аляски. Про це повідомляється на сайті Центру землетрусів Аляски.

Центр поштовхів знаходився приблизно в 107 кілометрах від міста Санд-Пойнт. Також природне явище відчувалося в Чігнік, Уналашку, Манокотаке, Південному Накнек і на півострові Кенан. Про постраждалих і пошкодженнях не повідомляється.

За інформацією Геологічної служби США, існує ризик формування цунамі, передає «Рейтер».

Потужний землетрус на Алясці стався в 2018 році. Його магнітуда склала 7,0. Епіцентр поштовхів розташовувався в 13 кілометрах від найбільшого міста штату Анкоріджа на глибині близько 40 кілометрів. В результаті стихійного лиха пошкоджено будинки і дороги, деякі райони залишилися без електрики.

Загроза цунамі оголошена після землетрусу недалеко від Аляски.

Американський тихоокеанський центр з попередження про стихійні лиха повідомив про загрозу цунамі після потужного землетрусу в районі Східних Алеутських островів.

Нагадаємо, в понеділок Геологічна служба США зафіксувала землетрус недалеко від американського штату Аляска. Його магнітуда становила 7,5, а епіцентр знаходився в 91 кілометрі на південний схід від міста Санд-Пойнт, в якому проживають близько тисячі чоловік. Пізніше фахівці розповіли про повторні, але менш сильних підземних поштовхах магнітудою від 3,6 до 5,9. Осередок афтершоків залягав на глибині від 15,5 до 37,3 кілометра. Епіцентр знаходився на відстані до 133 кілометрів від міста Санд-Пойнт.

Ключові слова: землетрус Аляска

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Радикали розстріляли автобус, в якому їхали активісти громадської організації «Патріоти - за життя»
- 27.08.2020 19:36
У Росії назвали «фільчиною грамотою» протест Києва через візит Путіна до Криму Депутат Держдуми Михайло Шеремет назвав протест Києва через візит президента Росії Володимира Путіна
- 27.08.2020 16:18
Як у червоній зрні у Чернівцях працює транспорт? Заступник мера Чернівців Дмитро Сірман пояснив, що
- 27.08.2020 16:10
У Мінську знову почалися масові затримання учасників протесту і журналістів Люди вийшли обурюватися діями силовиків, закрившись людей в церкви
- 27.08.2020 14:22
У B2B Jewelry обшуки СБУ 27.08.2020 створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян
- 27.08.2020 14:15
У Чернівцях 1 вересня відкриються школи, незважаючи на червону зону карантину Депутати Чернівецької міськради вирішили дати школам можливість самим вибирати
- 26.08.2020 16:45
Лікар назвав несподівані причини головного болю За словами Агапкина, причинами проблеми часто стають звички, про зв'язок яких з головним
- 26.08.2020 12:41
За публічне заперечення суверенітету України - до 5 років в'язниці Публічні заяви про приналежність території України або частини території України іноземній державі, а
- 10.08.2020 11:11
Як дізнатися інформацію про партнера по податкам
- 07.08.2020 11:57
Геращенгко пригрозив мерам міст з червоної зони, які відмовилися посилювати карантин. Ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь, розповідати, що їм
- 03.08.2020 17:52

Всі новини