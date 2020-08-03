



У Чернівцях 1 вересня відкриються школи, незважаючи на червону зону карантину - 26.08.2020 16:45

У Чернівцях 1 вересня відкриються школи, незважаючи на червону зону карантину

Депутати Чернівецької міськради вирішили дати школам можливість самим вибирати очне або дистанційне навчання

У Чернівцях школи почнуть роботу з 1 вересня, незважаючи на те, що місто належить до червоної карантинній зоні по ситуації з коронавірусів. Таке рішення прийняв Чернівецька міська рада, повідомляє Укрінформ.

Школи в Чернівцях зможуть самі вибрати, очним або дистанційним (змішаним) буде навчання. Батькам, які не захочуть вести дітей до школи, потрібно буде звернутися із заявкою про дистанційне навчання до шкільної адміністрації.

Між уроками будуть збільшені зміни - до 15 хвилин малі і до півгодини великі, щоб класи встигали провітрюватися.

Також сьогодні в місті відновили роботу дитячі сади.

У той же час, за правилами, встановленими Кабміном, в червоній карантинній зоні відвідування освітніх установ має бути заборонено.

20 серпня комісія при уряді оновило інформацію про карантинні зонах, Чернівці опинилися в червоній.

24 серпня в Чернівцях припинили роботу дитячі сади, передбачалося, що обмеження триватиме до 7 вересня

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