



Лікар назвав несподівані причини головного болю - 26.08.2020 12:41

Доктор Сергій Агапкин і лікар Андрій Реутов назвали кілька несподіваних причин головного болю.

За словами Агапкина, причинами проблеми часто стають звички, про зв'язок яких з головним болем люди навіть не підозрюють. Доктор зазначив, що біль може бути спровокована регулярним вживанням червоного вина. «У червоному вині міститься велика кількість танінів. Це ті речовини, які опосередковано можуть призводити до появи і поглиблення головного болю », - пояснив Реутов і додав, що до головного болю може призводити вживання будь-якого алкоголю, а не тільки червоного вина

Іншою причиною Агапкин назвав ковбасу і сосиски - «червоне перероблене м'ясо». Лікар підкреслив, що для стабілізації кольору в ковбаси додають нітрати, які в організмі людини перетворюються в нітрити і розширюють судини, а також викликають і інші реакції. «Нітрити, взаємодіючи з гемоглобіном, провокують утворення метгемоглобіну в нашому організмі. А метгемоглобін не сприяє насиченню головного мозку киснем », - додав Реутов.

Причинами головного болю фахівці також назвали неправильний - недостатній за часом або неглибокий - сон і нерегулярне харчування. Щоб впоратися з проблемою, доктор Реутов порекомендував обмежувати прийом алкоголю, займатися спортом, нормалізувати гігієну і режим сну і режим харчування.

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