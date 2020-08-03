Радикали розстріляли автобус, в якому їхали активісти громадської організації «Патріоти - за життя»

- 27.08.2020 19:36
Радикали розстріляли автобус, в якому їхали активісти громадської організації «Патріоти - за життя»

Народні депутати від партії «Опозиційна платформа - За життя» заявили, що радикали розстріляли автобус, в якому їхали активісти громадської організації «Патріоти - за життя». За попередніми даними, двоє людей вбито і один поранений, написав в Facebook депутат Вадим Рабинович.

Автобус був заблокований і розстріляний під Харковом. «Терористи більше не соромляться !!» - написав Рабинович.

Депутат Ілля Ківа повідомив в Facebook, що напад на трасі Київ - Харків зробили учасники «Азова» і «Нацкорпуса». Кілька людей викрадено.

На початку липня українські націоналістичні організації пройшли маршем по Києву і зажадали заборони партій, в тому числі ОТЗЖ і «Партії Шарія» а також інших організацій, які, як стверджували учасники акції, фінансуються невідомими людьми.

У травні активісти «Нацкорпуса» закидали петардами і димовими шашками офіс глави ОТЗЖ Віктора Медведчука в Києві.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: обстріл Опозиції Україна 27 08 2020

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