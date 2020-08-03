У Мінську знову почалися масові затримання учасників протесту і журналістів

- 27.08.2020 14:22
У Мінську знову почалися масові затримання учасників протесту і журналістів

Силовики в Мінську оточили протестувальників на площі Незалежності, всі виходи з місця мітингу перекриті, знову почалися масові затримання.

Повідомляється, що всім, хто прийшов на мітинг майже відразу розділили ОМОНівці на дві групи і спочатку тримали в оточенні. Потім до місця почали під'їжджати автозаки, з натовпу по одному виводять чоловіків і відводять в машини, силовики періодично перегруповуються. Дівчатам і жінкам дають піти. Відзначається, що затримання відбуваються без застосування насильства.
1000 чоловік виявилися в оточенні ОМОНу на площі Незалежності в Мінську, згідно приблизними підрахунками ЗМІ
Крім того, на акції в центрі були затримані приблизно три десятка місцевих і іноземних журналістів, в тому числі спеціальний кореспондент «Лента.Ру» Антоніна Матвєєва, яка знаходиться на території Білорусії як громадянка республіки і в якості позаштатного співробітника готує серію репортажів. Два з них з заголовками «Наші зарплати - кулі ОМОНу» і «Воплі стояли несамовиті» вже опубліковані. Матвєєву і інших її колег доставили у відділення міліції для перевірки документів.

Портал TUT.by, чиї співробітники також виявилися в автозаку, уточнює, що залишилися журналістів виводять з площі. Залишився на місці мітингу журналіста порталу попросили не знімати. У деяких співробітників ЗМІ, наприклад RT, документи перевірили на місці і відразу відпустили - видання пояснює в Telegram, що перевіряли акредитацію.

Люди вийшли обурюватися діями силовиків, закрившись людей в церкви
Мітинги проти чинної влади в Мінську проходять щодня, в тому числі і на площі Незалежності. Однак у четвер, 27 серпня, люди зібралися тут на особливу акцію протесту проти дій силовиків, які розганяли незадоволених днем ​​раніше. Під час розгону частина протестуючих забігла в Червоний костел - головний католицький собор республіки, що знаходиться на площі. Після цього співробітники ОМОНу заштовхали всередину тих, хто просто стояв на ганку, включаючи журналістів, і тривалий час протримали їх під замком.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Мінськ протести 27 08 2020, протести у Мінську

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