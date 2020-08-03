У Росії назвали «фільчиною грамотою» протест Києва через візит Путіна до Криму- 27.08.2020 16:18
Депутат Держдуми Михайло Шеремет назвав протест Києва через візит президента Росії Володимира Путіна до Криму «фількіною грамотою, до якої нікому немає діла».
«Нота протесту українського МЗС - як завжди недійсний і безграмотно складений документ. Одним словом, "фількіна грамота", до якої нікому немає діла », - сказав Шеремет і закликав київську владу не лізти в справи чужої держави.
Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту зовнішньополітичному відомству Росії. На думку українського МЗС, візит на півострів було узгодити з українською стороною.
27 серпня президент Росії Володимир Путін став одним з перших, хто проїхав по трасі «Таврида» в Криму. Він їхав за кермом автомобіля Aurus, відомого також як «Кортеж», за новою мегатрассе. У машині він заявив, що треба пристебнути ремені безпеки, щоб не платити штраф. Всю поїздку Путіна по «Тавриді» показали на відео.
Крим увійшов до складу Росії в 2014 році після референдуму, на якому більшість жителів півострова підтримали це рішення. У тому ж році США, країни Євросоюзу та деякі інші держави ввели проти Росії санкції через приєднання півострова. Київ вважає цю територію анексованою, російська влада спростовує ці звинувачення.
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