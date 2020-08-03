У Росії назвали «фільчиною грамотою» протест Києва через візит Путіна до Криму

- 27.08.2020 16:18
У Росії назвали «фільчиною грамотою» протест Києва через візит Путіна до Криму

Депутат Держдуми Михайло Шеремет назвав протест Києва через візит президента Росії Володимира Путіна до Криму «фількіною грамотою, до якої нікому немає діла».

«Нота протесту українського МЗС - як завжди недійсний і безграмотно складений документ. Одним словом, "фількіна грамота", до якої нікому немає діла », - сказав Шеремет і закликав київську владу не лізти в справи чужої держави.

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту зовнішньополітичному відомству Росії. На думку українського МЗС, візит на півострів було узгодити з українською стороною.

27 серпня президент Росії Володимир Путін став одним з перших, хто проїхав по трасі «Таврида» в Криму. Він їхав за кермом автомобіля Aurus, відомого також як «Кортеж», за новою мегатрассе. У машині він заявив, що треба пристебнути ремені безпеки, щоб не платити штраф. Всю поїздку Путіна по «Тавриді» показали на відео.

Крим увійшов до складу Росії в 2014 році після референдуму, на якому більшість жителів півострова підтримали це рішення. У тому ж році США, країни Євросоюзу та деякі інші держави ввели проти Росії санкції через приєднання півострова. Київ вважає цю територію анексованою, російська влада спростовує ці звинувачення.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: нота протесту Путін Україна 2020 крим

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