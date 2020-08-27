



У B2B Jewelry обшуки СБУ 27.08.2020 - 27.08.2020 14:15

У Службі безпеки України заявляють про блокування протиправної діяльності організованого злочинного угруповання, учасники якої створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян. Причому, обшуки силовики проводили в тому числі у Вінницькій області. А місцеве видання наводить кадри слідчих дій, заявляючи, що це відбувається в Ладижинському офісі В2В.

За офіційною інформацією прес-служби СБУ, оперативники встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $ 250 млн. Співробітники спецслужби задокументували, що до організації фінансових махінацій причетні більше 20 чоловік, задіяні понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

За період функціонування піраміди - з початку 2019 року - організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 000 доларів кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно.

В рамках кримінального провадження 27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях, а також Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частиною 3 статті 28 частини 2 статті 222, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції при процесуальному керівництві Офісу Генерального прокурора.

У той же час L`News опублікував відео з місця проведення обшуків в Ладижинському офісі компанії В2В.

На сайті ювелірно-фінансової компанії останні новини датовані березнем 2020 го. Можливо, в компанії дадуть коментар з цього приводу.

навздогін

Творець проекту B2B Jewelry Микола Гонта починає розкручувати власну політичну партію. Назва символічна - Живіть в достатку ... Відзначимо, сам проект придбання коштовностей і сертифікатів, які потім будуть приносити чималі дивіденди, критики називають «фінансовою пірамідою». Про старт політичної кампанії заявили в квітні на офіційній сторінці B2B Jewelry в Facebook. Вказується, що партія зареєстрована 13 квітня, а очолює її Гонта, підприємець із Ладижина Вінницької області.

Слід зазначити, у B2B Jewelry досить скандальна популярність. «Схеми» і ряд інших журналістських груп провели серію розслідувань, відзначаючи, що структура проекту є класичною фінансовою пірамідою - під виглядом придбання прикрас людям пропонують купувати сертифікати, які з часом дозволяють отримати величезні відсотки. Наші люди «купуються». І не тільки наші. Проект організував «філії» в ряді країн СНД. Правда, більше місяця тому Гонта заявив, що проект поставлений на паузу через епідемію коронавируса.

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