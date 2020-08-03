Як у червоній зрні у Чернівцях працює транспорт?

- 27.08.2020 16:10
Як у червоній зрні у Чернівцях працює транспорт?

Чернівці, які знаходяться в «червоній» зоні, запустили громадський транспорт в режимі спецперевозок. Цьому рішенню передували тривалі переговори представників органів місцевого самоврядування з поліцією.

Заступник мера Чернівців Дмитро Сірман пояснив, що громадський транспорт зараз рухається в режимі спецперевозок, передає «Укрінформ». Курсують і тролейбуси, і маршрутки. «В першу чергу, можливість користуватися транспортом повинні мати ті жителі, які забезпечують життєдіяльність міста, - лікарі, працівники комунальних підприємств тощо. Але якщо буде можливість взяти інші категорії людей, будь ласка, але тільки на сидячі місця », - розповів заступник голови міста.

Сірман уточнив, що всі, хто здійснює спецперевезення, повинні впорядкувати документи і дозволи.

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Ключові слова: транспорт Чернівців на карантині

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