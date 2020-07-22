



Як дізнатися інформацію про партнера по податкам - 07.08.2020 11:57

На офіційному вебпортале ДПС України розміщено електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який знаходиться на головній сторінці вебпортал. За допомогою цього сервісу можна перевірити інформацію про наявність податкового боргу у платника податків - для цього потрібно лише ввести його код ЄДРПОУ або точну назву. Після введення такої інформації в одне з полів система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання, і повідомить про результати пошуку.

В електронному сервісі «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» вказується інформація про наявність боргу платника в цілому по Україні, так як платник податків може перебувати на обліку не тільки в контролюючому органі за основним місцем обліку, але і враховуватися як платник окремих податків і зборів в контролюючих органах за основним місцем обліку.

У той же час, в приватній частині Електронного кабінету в меню «Стан розрахунків з бюджетом» платник податків з використанням електронного цифрового підпису, сертифікованої будь-яким кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, має доступ до своїх особових рахунках по сплаті податків, зборів та інших платежів. У зазначеному меню буде відображено короткий звіт за станом на момент звернення, що містить наступну інформацію по кожному виду платежу:

- орган ДПС;

- назва податку (платежу)

- платіж (код);

- МФО банку;

- бюджетний рахунок по кожному виду податку (платежу) на поточну дату;

- нараховано / зменшено - сплачено в бюджет;

- повернуто з бюджету;

- пеня;

- недоїмка;

- переплата;

- залишок несплаченої пені.

Вибравши один з податків (платежів) платник отримує доступ до детальної інформації по інтегрованій картці платника за обраним податку (платежу) у розрізі проведених операцій.

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