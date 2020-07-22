За публічне заперечення суверенітету України - до 5 років в'язниці

- 10.08.2020 11:11
За публічне заперечення суверенітету України - до 5 років в'язниці

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 3956 «Про внесення змін до статті 110 Кримінального кодексу України».

Про це повідомляє «Платинова Буковина» з посиланням на текст законопроекту.

«Законопроект спрямований на усунення потенційних розбіжностей у правозастосовчій практиці судовими та правоохоронними органами щодо застосування положень Кримінального кодексу України, спрямованих на захист територіальної цілісності і суверенітету України», - йдеться в пояснювальній записці.

Законопроектом пропонується деталізувати формулювання статті 110 Кримінального кодексу України, доповнивши склад злочину наступними словами:

«Публічні заяви про приналежність території України або частини території України іноземній державі, а також публічне заперечення суверенітету України».

Відзначимо, що частина 1 статті 110 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

Законопроект був зареєстрований у парламенті 4 серпня і вже переданий на розгляд керівництву.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: санкція за заперечення суверінитету України

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Як дізнатися інформацію про партнера по податкам
- 07.08.2020 11:57
Геращенгко пригрозив мерам міст з червоної зони, які відмовилися посилювати карантин. Ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь, розповідати, що їм
- 03.08.2020 17:52
Новим обличчям пропагандистського телебачення «ЛНР» став судимий учасник шоу «Дом-2» Він ведучий програми «До речі». Раніше працював технологом-колористом
- 03.08.2020 16:45
Терорист у банку Києва 3.08 - відео затримання Затримання терориста Сухроб Карімова, який захопив відділення банку в бізнес-центрі в Києві, потрапило на відео.
- 03.08.2020 15:56
Медведчук полетів відпочивати у анексований Крим Глава політради української партії «Опозиційна платформа - За життя»
- 03.08.2020 12:58
Нападник на жінку у потязі "КИЇВ-МАРІУПОЛЬ" міг бути під впливом наркотиків Не виключаю, що він робив свій вчинок під впливом
- 03.08.2020 12:00
Корабель Crew Dragon з двома астронавтами NASA на борту благополучно повернувся з МКС на Землю В регіоні вирує шторм, так що до пошуково-рятувальної операції залучили два судна, два
- 02.08.2020 22:19
Зміни в карантинних обмеженнях у Чернівцях та області Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначає рівень
- 01.08.2020 17:39
Землетруси у Чернівцях: де, які та чи можна передбачити землетруси? Україна знаходиться в одній з найбільш небезпечних сейсмологічних зон світу: які регіони в небезпеці
- 30.07.2020 16:54
Від Чернівців на Сучаву зробили трасу Біля кордону з Румунією завершені роботи дороги М-19
- 22.07.2020 16:49

Всі новини