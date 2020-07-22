За публічне заперечення суверенітету України - до 5 років в'язниці- 10.08.2020 11:11
У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 3956 «Про внесення змін до статті 110 Кримінального кодексу України».
Про це повідомляє «Платинова Буковина» з посиланням на текст законопроекту.
«Законопроект спрямований на усунення потенційних розбіжностей у правозастосовчій практиці судовими та правоохоронними органами щодо застосування положень Кримінального кодексу України, спрямованих на захист територіальної цілісності і суверенітету України», - йдеться в пояснювальній записці.
Законопроектом пропонується деталізувати формулювання статті 110 Кримінального кодексу України, доповнивши склад злочину наступними словами:
«Публічні заяви про приналежність території України або частини території України іноземній державі, а також публічне заперечення суверенітету України».
Відзначимо, що частина 1 статті 110 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
Законопроект був зареєстрований у парламенті 4 серпня і вже переданий на розгляд керівництву.
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