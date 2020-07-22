



За публічне заперечення суверенітету України - до 5 років в'язниці - 10.08.2020 11:11

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 3956 «Про внесення змін до статті 110 Кримінального кодексу України».

Про це повідомляє «Платинова Буковина» з посиланням на текст законопроекту.

«Законопроект спрямований на усунення потенційних розбіжностей у правозастосовчій практиці судовими та правоохоронними органами щодо застосування положень Кримінального кодексу України, спрямованих на захист територіальної цілісності і суверенітету України», - йдеться в пояснювальній записці.

Законопроектом пропонується деталізувати формулювання статті 110 Кримінального кодексу України, доповнивши склад злочину наступними словами:

«Публічні заяви про приналежність території України або частини території України іноземній державі, а також публічне заперечення суверенітету України».

Відзначимо, що частина 1 статті 110 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

Законопроект був зареєстрований у парламенті 4 серпня і вже переданий на розгляд керівництву.

Платинова Буковина Чернівці

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